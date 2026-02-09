ETV Bharat / state

बिना रसायन जैविक खाद से फसल को दे रहे 'ताकत', सर्दी में उगाया स्ट्रॉबेरी व ड्रैगन फ्रूट

खेत में नए प्रयोग : संजय ने बताया कि आमतौर पर राजस्थान में अगर कोई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो सितंबर का महीना इसके लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने दिसंबर में कड़ाके की सर्दी के बीच अपने खेत पर इस फल की पौध लगाने में कामयाबी हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने अपने खेत पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे भी लगाए हैं. खेती में प्रयोगधर्मिता के दम पर वे काली-पीली हल्दी के बीच लौकी उगा रहे हैं. साथ ही वे अपना खाद, खेती के लिए जरूरी कीटनाशक दवाइयां और अन्य सामग्री तैयार कर रहे हैं. उनका दावा है कि लंबे समय से उन्होंने अपने खेत पर किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया है.

जयपुर : जैविक खेती करने वाले किसान संजय यादव की खेती और उनकी ओर से किए गए प्रयोगों ने, राजधानी से 125 किलोमीटर की दूरी पर जैविक खेती की नई दिशा को दिखाया. संजय खुद लगातार नए तरीकों से खेती को समृद्ध बनाने के तरीके सीखने के लिए तैयार नजर आते हैं.

कीटनाशक की जगह कीट रोधक : संजय यादव मानते हैं कि खेत में रसायन के इस्तेमाल से खेती के लिए फायदेमंद कीट भी खत्म हो जाते हैं. इस कारण से वे फसल पर दवाओं का इस्तेमाल करने की बजाय परंपरागत तरीकों की मदद से खेती को कीट-पतंगों से बचाते हैं. इंसेक्ट ट्रैप या स्टिकी ट्रैप के जरिए अपनी फसल को बचाते हैं. इसके अलावा फसल के चारों ओर वे फूलों वाले पौधे लगाते हैं, ताकी कीट फसल तक पहुंचने से पहले ही फूलों के जरिए अपनी भूख को शांत कर ले. साथ ही वे खेत में उगने वाली वनस्पति की मदद से तैयार किए गए घोल से छिड़काव के जरिए नकारात्मक कीट-पतंगों से उपज का बचाव करते हैं. उन्होंने बताया कि खेत में उगने वाली खरपतवार को हटाने की जगह वह उसकी मदद से ही अपनी खेती को आसान बना रहे हैं.

इससे मिली पहचान : संजय यादव अपनी खेती के जरिए समृद्धि की राह को तय कर रहे हैं. इसके लिए खेत के एक हिस्से में वह मुख्य रूप से दो प्रकार के मशरूम- बटन और ऑयस्टर (ढिंगरी) का व्यावसायिक रूप से उत्पादन कर रहे हैं. अपनी उपज के लिए उन्हें बाजार में जाने की जरूरत नहीं होती है, खरीदार पहले ही खेत में आकर एडवांस अमाउंट की मदद से उनके प्रोडक्ट खरीद रहा है. वे इस काम के लिए कृषि विभाग की मदद से हिमाचल प्रदेश जाकर प्रशिक्षण लेकर आए थे, जिसके कारण अब वे सिर्फ मशरूम से प्रति माह 50 हजार रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने ही खेत पर विकसित मल्टी कलर के मक्के की किस्म को पेटेंट के लिए भेजा है. उनके खेत पर इस साल तैयार की गई लाल रंग की मूली ने भी जैविक खेती के बाजार को नया विकल्प दिया है.

खेती बाड़ी महकमा भी है प्रभावित : कृषि विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मयंक बताते हैं कि जैविक खेती में शुरुआती समय में परेशानी जरूर आती है, लेकिन जो प्रशिक्षण के साथ-साथ खेती करता है उसकी समस्याओं का समाधान भी हाथों-हाथ हो जाता है. संजय यादव की खेती में प्रयोगधर्मिता और एक साथ विभिन्न फसलों के उत्पादन की क्षमता ने उन्हें काफी प्रभावित किया. मसलन किसान एक ही तरह की उपज पर खेती में निर्भर रहते हैं.