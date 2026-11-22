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सीकर जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी की जयपुर में उपचार के दौरान मौत, हार्ट फेल होने की आशंका

शिवसिंहपुरा स्थित जिला जेल ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: शहर के शिवसिंहपुरा स्थित जिला जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई. कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया था. यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 63 वर्षीय भाउद्दीन के रूप में हुई है. वह सीकर के मोहल्ला बिसातियान चौक का निवासी था. प्रारंभिक जानकारी में भाउद्दीन की मौत का कारण हार्ट फेल होना माना जा रहा है.