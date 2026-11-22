सीकर जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी की जयपुर में उपचार के दौरान मौत, हार्ट फेल होने की आशंका
जेल अधीक्षक इंद्र कुमार ने बताया- कैदी की तबीयत खराब होने के बाद तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी.
Published : November 22, 2026 at 3:59 PM IST
सीकर: शहर के शिवसिंहपुरा स्थित जिला जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई. कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया था. यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 63 वर्षीय भाउद्दीन के रूप में हुई है. वह सीकर के मोहल्ला बिसातियान चौक का निवासी था. प्रारंभिक जानकारी में भाउद्दीन की मौत का कारण हार्ट फेल होना माना जा रहा है.
धोखाधड़ी के मामले में 2025 से जेल में बंद था भाउद्दीन: भाउद्दीन जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी था. इस मामले में वह वर्ष 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में शिवसिंहपुरा जिला जेल में बंद था. शुक्रवार शाम को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद जेल प्रशासन ने बिना देरी किए उसे उपचार के लिए सीकर के एसके अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर बताई और प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया.
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जयपुर में उपचार के दौरान तोड़ा दम: जेल अधीक्षक इंद्र कुमार ने बताया कि कैदी की तबीयत खराब होने के बाद तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी. उसे सीकर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शनिवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद जेल प्रशासन और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई.
हार्ट फेल होने की आशंका, रिपोर्ट का इंतजार: प्रारंभिक जानकारी में भाउद्दीन की मौत का कारण हार्ट फेल होना माना जा रहा है. हालांकि, अभी मौत की वास्तविक वजह की पुष्टि नहीं हुई है. इसके लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कैदी की मौत किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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