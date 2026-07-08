आरसीए की एडहॉक कमेटी पर सीकर जिला संघ का हमला: कहा- चुनाव नहीं कराना चाहते थे, तानाशाही की मंशा थी
जिला संघों ने उम्मीद जताई कि अब न्यायालय के हस्तक्षेप और प्रशासक की निगरानी में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होगी.
Published : July 8, 2026 at 11:29 AM IST
जयपुर: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरसीए में प्रशासक की नियुक्ति होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है. हालांकि बीते दिन मामले को लेकर एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया. इस बीच, कुछ जिला संघों ने एडहॉक कमेटी के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि एडहॉक कमेटी को चुनाव से लेना-देना नहीं था और न ही चुनाव करवाने की इच्छाशक्ति थी.
चुनाव को लेकर सहकारिता रजिस्ट्रार कार्यालय ने प्रदेश के सभी 33 जिला क्रिकेट संघों से उनके वर्तमान पदाधिकारियों की सूची मांगी है. यह कदम चुनावी मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जिला क्रिकेट संघों को जल्द से जल्द अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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कई बार चुनाव पर बनी थी सहमति: सीकर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुभाष जोशी का कहना था कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान कई बार वार्षिक आमसभा (एजीएम) में चुनाव कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए. उनका आरोप था कि एडहॉक कमेटी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी, जिसके कारण प्रक्रिया लगातार टलती रही. चुनाव नहीं करवाकर एडहॉक कमेटी तानाशाही करना चाह रही थी, इसी वजह से जिला संघों में लंबे समय से असंतोष भी बना हुआ था. लंबे समय से आरसीए में निर्वाचित कार्यकारिणी नहीं होने के कारण क्रिकेट गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं. अब चुनाव का रास्ता साफ होने से उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही क्रिकेट सामान्य स्थिति में लौट सकेगा.
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चुनाव प्रक्रिया होगी पारदर्शी: जिला संघों ने उम्मीद जताई कि अब न्यायालय के हस्तक्षेप और प्रशासक की निगरानी में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की एडहॉक कमेटी को हटाते हुए प्रशासक की नियुक्ति की थी और निर्धारित अवधि में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. इसके बाद सहकारिता रजिस्ट्रार द्वारा 33 जिला क्रिकेट संघों से पदाधिकारियों की जानकारी मांगना इस बात का संकेत है कि राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अब अंतिम चरण की तैयारियों की ओर बढ़ चुके हैं.