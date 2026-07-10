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Sikar Crime : घर में घुस तिजोरी से 4.50 लाख रुपये ले भागे चोर, गहने बचे

सीकर: शहर के वार्ड नंबर 60 स्थित अकबरी मस्जिद के पास एक मकान में गुरुवार देर रात चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात चोर घर में घुसकर तिजोरी में रखे करीब 4.50 लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए. पीड़ित ने मामले में एक पड़ोसी युवक पर संदेह जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और चोरी गई राशि बरामद करने की मांग की है.

पीड़ित नासिर पुत्र रमजान सुंडा, निवासी वार्ड नंबर 60, अकबरी मस्जिद के पास, ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 जुलाई 2026 की रात वह करीब 1 से 2 बजे तक तिजोरी वाले कमरे में सो रहा था. इस दौरान वह पेशाब करने के लिए उठा और बाद में दूसरे कमरे में जाकर सो गया. सुबह करीब 5 बजे पानी पीने के लिए उठने पर उसने देखा कि तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. जब उसने तिजोरी की जांच की तो उसमें रखे लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये नकद गायब मिले.

दूसरे कमरे में रखे गहने बचे : पीड़ित का कहना है कि अनुमान के अनुसार चोरी की वारदात रात करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई. उन्होंने बताया कि घर में रखे गहने दूसरे कमरे में थे, जहां परिवार के सदस्य सो रहे थे. संभवतः इसी वजह से चोर उस कमरे में नहीं गया और जेवर चोरी होने से बच गए. यदि चोर उस कमरे में प्रवेश करता तो परिवार के लोगों के जागने की संभावना थी.