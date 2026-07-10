Sikar Crime : घर में घुस तिजोरी से 4.50 लाख रुपये ले भागे चोर, गहने बचे
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Published : July 10, 2026 at 2:51 PM IST
सीकर: शहर के वार्ड नंबर 60 स्थित अकबरी मस्जिद के पास एक मकान में गुरुवार देर रात चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात चोर घर में घुसकर तिजोरी में रखे करीब 4.50 लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए. पीड़ित ने मामले में एक पड़ोसी युवक पर संदेह जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और चोरी गई राशि बरामद करने की मांग की है.
पीड़ित नासिर पुत्र रमजान सुंडा, निवासी वार्ड नंबर 60, अकबरी मस्जिद के पास, ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 जुलाई 2026 की रात वह करीब 1 से 2 बजे तक तिजोरी वाले कमरे में सो रहा था. इस दौरान वह पेशाब करने के लिए उठा और बाद में दूसरे कमरे में जाकर सो गया. सुबह करीब 5 बजे पानी पीने के लिए उठने पर उसने देखा कि तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. जब उसने तिजोरी की जांच की तो उसमें रखे लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये नकद गायब मिले.
दूसरे कमरे में रखे गहने बचे : पीड़ित का कहना है कि अनुमान के अनुसार चोरी की वारदात रात करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई. उन्होंने बताया कि घर में रखे गहने दूसरे कमरे में थे, जहां परिवार के सदस्य सो रहे थे. संभवतः इसी वजह से चोर उस कमरे में नहीं गया और जेवर चोरी होने से बच गए. यदि चोर उस कमरे में प्रवेश करता तो परिवार के लोगों के जागने की संभावना थी.
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पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर संदेह जताया : नासिर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर संदेह है. हालांकि, उसने पुलिस से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं करने, बल्कि निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है. उसने कहा है कि यदि जांच में संबंधित युवक के खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.
मामले की जांच शुरू : पीड़ित ने पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरी की घटना का खुलासा करने और करीब साढ़े चार लाख रुपये की नकद राशि बरामद करने की मांग की है. कोतवाली थाना अधिकारी सुनिल कुमार जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.