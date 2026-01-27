Extortion Gang : व्यापारियों की रेकी कर गैंग को देते थे सूचनाएं, पुलिस ने दो को दबोचा
नीमकाथाना में फिरौती गैंग पर सीकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 5 करोड़ की फिरौती की धमकी दिलाने का आरोप. दो गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...
Published : January 27, 2026 at 10:32 PM IST
सीकर: नीमकाथाना क्षेत्र में व्यापारियों से करोड़ों रुपये की फिरौती वसूलने की साजिश का सीकर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. व्यापारियों और उनके व्यवसाय की रेकी कर संगठित अपराध गैंग को सूचनाएं देने तथा उनके जरिए 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी दिलाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह खुलासा सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने प्रेस वार्ता के दौरान किया.
एसपी नूनावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रघुराज सिंह शेखावत उर्फ पम्मी और प्रविन्द्र सिंह उर्फ सन्नी शामिल हैं. दोनों आरोपी नीमकाथाना क्षेत्र के व्यापारियों, माइनिंग और क्रेशर कारोबारियों के साथ-साथ उनके परिवारजनों की गतिविधियों पर नजर रखते थे. इसके बाद यह महत्वपूर्ण जानकारियां गैंग तक पहुंचाई जाती थीं, जिसके आधार पर गैंग द्वारा व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर भारी-भरकम फिरौती मांगी जाती थी.
WhatsApp Voice Message से मांगी गई 5 करोड़ की फिरौती : मामले का खुलासा तब हुआ जब नीमकाथाना के एक व्यापारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे व्हाट्सऐप पर वॉइस मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. धमकी देने वाले ने फिरौती नहीं देने की स्थिति में व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की चेतावनी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.
तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र से खुला पूरा नेटवर्क : पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नीमकाथाना कोतवाली थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक विजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक कैलाश चन्द यादव, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव (डीएसटी प्रभारी नीमकाथाना) के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गईं. इन टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल डाटा विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों की पहचान की.
दिन-रात की गई कड़ी निगरानी के बाद संदिग्ध रघुराज सिंह शेखावत उर्फ पम्मी और प्रविन्द्र सिंह उर्फ सन्नी को डिटेन कर पूछताछ की गई. मोबाइल फोन की गहन जांच और पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि दोनों आरोपी परिवादी और अन्य व्यापारियों की गतिविधियों, कारोबार की जानकारी और आर्थिक स्थिति से जुड़ी सूचनाएं गैंग को उपलब्ध करवा रहे थे. इसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
पढ़ें : पूर्व सभापति संदीप शर्मा को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी, करोड़ों की रंगदारी मांगी, मामला दर्ज
तरीका-ए-वारदात : एसपी नूनावत के अनुसार आरोपी स्थानीय स्तर पर रहकर व्यापारियों, माइनिंग व क्रेशर मालिकों और उनके परिवारजनों की रेकी करते थे. वे व्यापारिक लेन-देन, दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक स्थिति जैसी सूचनाएं एकत्र कर गैंग को देते थे. गैंग इन्हीं सूचनाओं के आधार पर व्यापारियों को फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देकर फिरौती की मांग करता था.
आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने : पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. रघुराज सिंह शेखावत उर्फ पम्मी के खिलाफ नीमकाथाना कोतवाली थाने में मारपीट से जुड़ा मामला दर्ज है, जिसमें चालान पेश किया जा चुका है. वहीं, प्रविन्द्र सिंह उर्फ सन्नी के खिलाफ नीमकाथाना सदर और कोतवाली थानों में मारपीट, अपहरण, चोरी और धमकी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.
पढ़ें : जयपुर में खनन कारोबारी को धमकी भरा कॉल, मांगी पांच करोड़ की रंगदारी
अन्य आरोपियों की तलाश जारी : एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों, सहयोगियों और रैकी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए गहन अनुसंधान कर रही है.
पुलिस की आमजन से अपील : सीकर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और व्यापारियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार के संगठित अपराध, फिरौती या धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, धमकी, फिरौती की मांग या अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस या जिला पुलिस को सूचित करें. समय पर सूचना मिलने से बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है.
एसपी नूनावत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और गैंगस्टरों को फॉलो करने या उनसे संपर्क रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.