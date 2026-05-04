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सीकर : भ्रष्टाचार की शिकायत पर चचेरे भाई ने की कुल्हाड़ी से हत्या, मां-बेटा भी घायल

चचेरे भाई की हत्या ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: जिले के तिहावली गांव में रविवार देर रात रिश्तों में खूनी दाग लग गया. विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करने से नाराज सरपंच (प्रशासक) के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही चचेरे भाई प्रकाश सिंह (43) पर कुल्हाड़ी और गंडासी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. इस हमले में मृतक की मां और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से बेटे की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है. सीकर के एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए डीएसटी सहित अन्य टीमें गठित की गई हैं. पुलिस पर देरी से पहुंचने के आरोपों की भी गहनता से जांच की जाएगी. फतेहपुर डीवाईएसपी अरविंद जाट ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. मृतक की पत्नी पिंकी ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावरों में सरपंच शामिल हैं. फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. मृतक की बेटी सपना ने बताया कि रविवार रात करीब 11:30 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी सरपंच प्रतिनिधि ओम सिंह अपने साथियों के साथ हथियार लेकर उनके घर पहुंचा. शोर सुनकर जब परिवार बाहर निकला, तो आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया. हमले में प्रकाश सिंह, उनका बेटा अभिजीत सिंह और दादी नैन कंवर बुरी तरह घायल हो गए. परिजनों का आरोप है कि हमलावर काफी देर तक घर के बाहर खड़े होकर उन्हें धमकाते रहे. पढ़ें: 1 मई को होनी थी शादी, इससे पहले युवक का मर्डर, मंगेतर और उसके भाई सहित अन्य पर हत्या का आरोप