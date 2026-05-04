सीकर : भ्रष्टाचार की शिकायत पर चचेरे भाई ने की कुल्हाड़ी से हत्या, मां-बेटा भी घायल
परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना देने के बावजूद समय पर नहीं पहुंची. बीस किलोमीटर दूर से रिश्तेदारों ने आकर घायलों को संभाला.
Published : May 4, 2026 at 1:52 PM IST
सीकर: जिले के तिहावली गांव में रविवार देर रात रिश्तों में खूनी दाग लग गया. विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करने से नाराज सरपंच (प्रशासक) के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही चचेरे भाई प्रकाश सिंह (43) पर कुल्हाड़ी और गंडासी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. इस हमले में मृतक की मां और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से बेटे की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है.
सीकर के एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए डीएसटी सहित अन्य टीमें गठित की गई हैं. पुलिस पर देरी से पहुंचने के आरोपों की भी गहनता से जांच की जाएगी. फतेहपुर डीवाईएसपी अरविंद जाट ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. मृतक की पत्नी पिंकी ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावरों में सरपंच शामिल हैं. फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. मृतक की बेटी सपना ने बताया कि रविवार रात करीब 11:30 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी सरपंच प्रतिनिधि ओम सिंह अपने साथियों के साथ हथियार लेकर उनके घर पहुंचा. शोर सुनकर जब परिवार बाहर निकला, तो आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया. हमले में प्रकाश सिंह, उनका बेटा अभिजीत सिंह और दादी नैन कंवर बुरी तरह घायल हो गए. परिजनों का आरोप है कि हमलावर काफी देर तक घर के बाहर खड़े होकर उन्हें धमकाते रहे.
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पुलिस पर लगाए आरोप: इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि वारदात के तुरंत बाद रामगढ़ सेठान पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन घटनास्थल से महज कुछ दूरी पर होने के बावजूद पुलिस तीन घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची. थक-हारकर परिजनों ने 20 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों को फोन किया. उन्होंने यहां आकर घायलों को फतेहपुर के धानुका अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रकाश सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया.
भ्रष्टाचार की शिकायत और पुरानी रंजिश: मृतक प्रकाश सिंह और मुख्य आरोपी ओम सिंह चचेरे भाई थे. ओम सिंह की मां भंवर कंवर ग्राम पंचायत की सरपंच (प्रशासक) हैं और सारा कामकाज ओम सिंह ही देखता है. प्रकाश सिंह ने ओम सिंह के खिलाफ विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायत पुलिस और प्रशासन से की थी. परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते ओम सिंह ने पिछले साल दिवाली पर प्रकाश सिंह के घर में जहरीला सांप भी छोड़ा था और दिसंबर 2025 में उनके बेटे अभिजीत पर भी जानलेवा हमला करवाया था. इन शिकायतों के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया.