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सीकर बाइपास निर्माण कार्य को वित्त विभाग ने बताया नॉन फिजिबल, डोटासरा बोले- शेखावाटी की जनता की उम्मीद पर प्रहार

पीसी करते पीसीसी चीफ डोटासरा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: बजट 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्ग 52-रामू का बास से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 कुंडली, सीकर बाइपास निर्माण की घोषणा राज्य सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन अब वित्त विभाग ने बाइपास निर्माण को नॉन फिजिबल (अव्यवहारिक) बताया है. इस मामले को लेकर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं. वहीं, सीकर बाइपास निर्माण को नॉन फिजिबल बताए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि यह शेखावाटी की जनता की उम्मीद पर करारा प्रहार है. डोटासरा ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा ने शेखावाटी की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, अन्याय किया है, उम्मीदों पर प्रहार किया है.