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सीकर बाइपास निर्माण कार्य को वित्त विभाग ने बताया नॉन फिजिबल, डोटासरा बोले- शेखावाटी की जनता की उम्मीद पर प्रहार

बजट 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 रामू का बास से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 कुंडली, सीकर बाइपास निर्माण की हुई थी घोषणा.

Dotasra on Sikar Bypass Construction
पीसी करते पीसीसी चीफ डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 10:12 PM IST

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जयपुर: बजट 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्ग 52-रामू का बास से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 कुंडली, सीकर बाइपास निर्माण की घोषणा राज्य सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन अब वित्त विभाग ने बाइपास निर्माण को नॉन फिजिबल (अव्यवहारिक) बताया है. इस मामले को लेकर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं.

वहीं, सीकर बाइपास निर्माण को नॉन फिजिबल बताए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि यह शेखावाटी की जनता की उम्मीद पर करारा प्रहार है. डोटासरा ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा ने शेखावाटी की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, अन्याय किया है, उम्मीदों पर प्रहार किया है.

पहले सीकर संभाग छीना, नीमकाथाना जिला खत्म किया, फिर सीकर को नगर निगम के दर्जे से वंचित रखा. मास्टर प्लान भी नहीं दिया. यमुना जल समझौते में हितों से समझौता किया, और अब रामूकाबास-झुंझुनू रोड बाइपास भी ले लिया. पर्ची सरकार ने इसे 'नॉन-फिजिबल' बताकर बजट घोषणा पर रोक लगा दी. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार शेखावाटी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है. न नए बजट में हिस्सेदारी दे रही है, न विकास कार्यों की स्वीकृति हो रही है और तो और जनहित के लिए कांग्रेस सरकार में हुई घोषणाओं को भी टाला जा रहा है.

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शेखावाटी की जनता के साथ सौतेला व्यवहार : डोटासरा ने कहा कि आखिर शेखावाटी की जनता से ये दुश्मनी और सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या इस क्षेत्र की जनता विकास की हकदार नहीं है? क्या यहां के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिए? भेदभाव की इस राजनीति को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. वक्त आने पर लोग नोट इफेक्टिव सरकार का बोर्ड चस्पा करने को तैयार है.

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