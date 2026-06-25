खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला, महिला की मौत और दो गंभीर घायल
राजस्थान के सीकर में सड़क हादसा. खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला. जानिए पूरा मामला...
Published : June 25, 2026 at 10:49 PM IST
सीकर: जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर स्थित सरगोठ के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. खाटूश्यामजी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक परिवार कार में सवार होकर खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आ रहा था. यात्रा के दौरान सरगोठ के पास परिवार ने टॉयलेट के लिए अपनी कार सड़क किनारे रोक दी. इसी दौरान कार से नीचे उतरे श्रद्धालु सड़क किनारे खड़े थे, तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक पिकअप वाहन ने कार को पीछे से टक्कर मारी, जिसके कारण यह हादसा हुआ. -राजाराम, थाना अधिकारी.
पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार : घायलों को तत्काल रींगस के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं, मृतका के शव को ए मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. अस्पताल प्रशासन की सूचना के बाद रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
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पिकअप के नंबरों की पहचान हुई : हालांकि, घटनास्थल गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसलिए मामले की सूचना वहां की पुलिस को भी दे दी गई है. हेड कांस्टेबल दुलीचंद मौके पर पहुंच कर जांच में जुटे हुए हैं. पुलिस ने पिकअप के नंबरों की पहचान कर ली है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.
निर्जला एकादशी के अवसर पर खाटूश्यामजी में दो दिवसीय मासिक मेले का आयोजन शुरू हुआ है. ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में लखनऊ से आया यह परिवार भी दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी.