पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के संकेत, मैदानी इलाकों में छाए बादल

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर रुख बदला है. हालांकि देहरादून समेत मैदानी जिलों में बारिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन आसमान में बादल छाने से दिन के समय भी कुछ समय धूप गायब रही, उधर पर्वतीय जनपदों में ऊंचे स्थानों पर कुछ जगह हल्की बारिश और बर्फबारी भी होने की खबर है.

उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है. फरवरी के अधिकांश दिनों तक शुष्क मौमस बना रहने के बाद अब महीने के आखिरी दौर में मौसम के तेवर बदलते नज़र आ रहे हैं. हालांकि मैदानी जिलों में अभी तक बारिश दर्ज नहीं की गई है, लेकिन बादलों की आवाजाही ने मौसम में ठंडक जरूर घोल दी है.

राजधानी देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में दिन के समय धूप कुछ समय के लिए गायब रही, जिससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस की गई. प्रदेश के पर्वतीय जनपदों की बात करें तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की खबरें सामने आई हैं. इससे एक ओर जहां पहाड़ों में ठंड फिर से बढ़ गई है. वहीं किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों के लिए यह बदलाव अहम माना जा रहा है. लंबे समय से सूखे मौसम के चलते नमी की कमी महसूस की जा रही थी, ऐसे में यह हल्की बारिश राहत लेकर आ सकती है.

फरवरी का महीना इस बार उत्तराखंड में ज्यादातर सूखा ही रहा, महीने की शुरुआत में जरूर कुछ क्षेत्रों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार साफ मौसम बना रहा. इसका असर जल स्रोतों, फसलों और तापमान पर भी देखने को मिला. दिन में तेज धूप और रात में ठंड इस तरह का मिला-जुला मौसम बना रहा. अब महीने के अंत में अचानक बदले इस मौसम ने लोगों का ध्यान खींचा है.