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बीजेपी में अंदरुनी कलह के संकेत, मंडल अध्यक्षों की दो सूची पर मचा बवंडर, अब पार्टी फोरम में होगा फैसला

भिलाई : भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि यह अब खुले टकराव का रूप ले चुका है. ताजा घटनाक्रम में आज उस समय बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब 10 मंडलों के बीजेपी अध्यक्ष अपने-अपने नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय भिलाई पहुंचे.

क्या है घटनाक्रम ?

19 अप्रैल की देर रात भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने 13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्रियों की सूची जारी की थी. लेकिन इस सूची को 20 अप्रैल की रात ही 10 मंडल अध्यक्षों ने खारिज कर दिया और अपनी अलग समानांतर सूची जारी कर दी. इसके बाद से ही संगठन में असंतोष और गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है.आज यही 10 मंडल अध्यक्ष अपने-अपने पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से मुलाकात करने की कोशिश की.लेकिन पुरुषोत्तम देवांगन के अस्वस्थ होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी.इसके बाद सभी ने बीजेपी महामंत्रियों से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं.

मंडल अध्यक्षों की दो सूची पर मचा बवंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूची विवाद का हल क्या ?

इस विवाद के कारण एक ही मंडल में दो-दो अध्यक्ष और महामंत्री बनने की स्थिति बन गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. जमीनी स्तर पर संगठन के कामकाज पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गोल्डी सोनी ने बताया कि हम 10 मंडल अध्यक्ष अपने-अपने पदाधिकारियों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी की तबीयत खराब होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई.