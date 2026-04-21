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बीजेपी में अंदरुनी कलह के संकेत, मंडल अध्यक्षों की दो सूची पर मचा बवंडर, अब पार्टी फोरम में होगा फैसला

भिलाई में बीजेपी के अंदर मंडल अध्यक्षों की सूची को लेकर बवंडर मचा हुआ है.मंडल अध्यक्षों की दो सूची जारी होने से विवाद गहराया है.

SIGNS OF INTERNAL STRIFE IN BJP
बीजेपी में अंदरुनी कलह के संकेत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 21, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
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भिलाई : भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि यह अब खुले टकराव का रूप ले चुका है. ताजा घटनाक्रम में आज उस समय बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब 10 मंडलों के बीजेपी अध्यक्ष अपने-अपने नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय भिलाई पहुंचे.

क्या है घटनाक्रम ?

19 अप्रैल की देर रात भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने 13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्रियों की सूची जारी की थी. लेकिन इस सूची को 20 अप्रैल की रात ही 10 मंडल अध्यक्षों ने खारिज कर दिया और अपनी अलग समानांतर सूची जारी कर दी. इसके बाद से ही संगठन में असंतोष और गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है.आज यही 10 मंडल अध्यक्ष अपने-अपने पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से मुलाकात करने की कोशिश की.लेकिन पुरुषोत्तम देवांगन के अस्वस्थ होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी.इसके बाद सभी ने बीजेपी महामंत्रियों से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं.

मंडल अध्यक्षों की दो सूची पर मचा बवंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूची विवाद का हल क्या ?
इस विवाद के कारण एक ही मंडल में दो-दो अध्यक्ष और महामंत्री बनने की स्थिति बन गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. जमीनी स्तर पर संगठन के कामकाज पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गोल्डी सोनी ने बताया कि हम 10 मंडल अध्यक्ष अपने-अपने पदाधिकारियों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी की तबीयत खराब होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई.

BJP CONTROVERSY over two list
बीजेपी में अंदरुनी कलह के संकेत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस सूची को लेकर विवाद चल रहा है, उसे हमने पार्टी फोरम में रख दिया है. भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और हम अपनी बात संगठन के भीतर ही रख रहे हैं. अब जो भी निर्णय होगा, वह शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर लिया जाएगा- गोल्डी सोनी, मंडल अध्यक्ष,बीजेपी

BJP CONTROVERSY over two list
मंडल अध्यक्षों की दो सूची जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला जिले के प्रभारी, संभाग प्रभारी और प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है. सभी मंडल अध्यक्षों ने अपनी-अपनी बातें जिला पदाधिकारियों तक पहुंचा दी हैं.

Signs of internal strife in BJP
दो- दो सूचियां जारी होने से पशोपेश में कार्यकर्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्टी के शीर्ष नेता इस विषय को गंभीरता से देख रहे हैं. जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा और संगठन में समन्वय स्थापित किया जाएगा- विनोद सिंह,प्रवक्ता

Signs of internal strife in BJP
अब पार्टी फोरम में होगा फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि मंडल अध्यक्षों का आरोप है कि जारी सूची में उनकी सहमति नहीं ली गई, यहां तक कि कुछ विवादित नाम भी शामिल किए गए हैं. कार्यालय में पहुंचने के बाद सभी पदाधिकारियों ने बंद कमरे में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की. इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचा दी गई है और अब अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा.

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