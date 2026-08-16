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JPSC- JSSC आंदोलन में मतभेद के संकेत, 20 अगस्त को CM आवास घेराव पर कायम मंच!

इसी बीच आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे रिफॉर्म्स मंच के सदस्य राजेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री से भावुक अपील की. उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि कम से कम आज छात्रों को वार्ता के लिए बुला लिया जाए. राजेश प्रसाद ने बताया कि छात्र उग्र आंदोलन नहीं चाहते और न ही आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं. मुख्यमंत्री यदि आगे बढ़कर छात्रों की मांगों पर बातचीत करते हैं, तो आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है.

हालांकि, आंदोलन के 23वें दिन छात्रों के बीच रणनीति को लेकर मतभेद के संकेत भी सामने आए हैं. शनिवार देर रात JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच की ओर से घोषणा की गई थी कि 16 अगस्त की शाम मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा जबकि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है. रविवार सुबह भी छात्रों की ओर से इन दोनों कार्यक्रमों को जारी रखने की बात कही गई.

रांची: राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी है. परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर छात्र अब भी आंदोलन स्थल पर डटे हैं.

उन्होंने आगे बताया कि हम शुद्ध रूप से विद्यार्थी हैं. हम लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, न हम पुतला दहन करना चाहते हैं और न ही मुख्यमंत्री आवास घेरना चाहते हैं. मुख्यमंत्री आज ही हमारी मांगों को मान लें, तो हम आज ही यहां से चले जाएंगे अपने-अपने पुस्तकालय, हॉस्टल और घर. कोई भी छात्र या विद्यार्थी नहीं चाहेगा कि वह लगातार इस तरह आंदोलन में रहे और उसकी पढ़ाई खराब हो. यदि कोई इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे भी एक्सपोज करेंगे. हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी मांगों पर ध्यान दें और हमें आश्वासन दें कि पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. हमें न्याय और निष्पक्ष जांच चाहिए, राजनीति नहीं.

रिफॉर्म मंच ने राजेश प्रसाद के बयान से किया किनारा

राजेश प्रसाद की इस अपील के बाद रिफॉर्म्स मंच की ओर से स्थिति साफ की गई. मंच के दूसरे सदस्य पीयूष कुमार ने बताया कि आंदोलन और मंच का स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है और आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए राजेश प्रसाद की ओर से की गई अपील उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है यानी एक तरफ आंदोलन को बातचीत के जरिए खत्म करने की अपील सामने आई है, तो दूसरी तरफ मंच अपने घोषित कार्यक्रम और मांगों पर कायम है.

बता दें कि ऐसे में 23वें दिन जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन के भीतर रणनीति को लेकर मतभेद की तस्वीर सामने आ रही है. अब नजर इस बात टिकी है कि 16 अगस्त का पुतला दहन और 20 अगस्त का मुख्यमंत्री आवास घेराव तय कार्यक्रम के मुताबिक होता है या मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत की कोई पहल होती है.

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