कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी,जमीनी स्तर के नेताओं का कद बढ़ाने के संकेत

राजनांदगांव : कांग्रेस संगठन आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दे रहा है. पार्टी के विश्वस्त कार्यकर्ताओं की माने तो हालिया चुनाव में हिस्सा ले चुके और जनता के सीधे संपर्क में रहने वाले नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी की जा रही है. इसे कांग्रेस की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. रायपुर में आयोजित होने वाली संगठनात्मक बैठक में ऐसे नेताओं को विशेष दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, जो पहले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. इन नेताओं को संगठन के साथ सीधे जोड़कर जनसंपर्क अभियानों की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है.

मनरेगा कानून संशोधन के खिलाफ बन रही रणनीति

कांग्रेस इस समय मनरेगा कानून में हुए संशोधन को लेकर विरोध की व्यापक रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी का मानना है कि मनरेगा से जुड़े मुद्दे सीधे ग्रामीण और श्रमिक वर्ग से जुड़े हैं, ऐसे में उन नेताओं की भूमिका अहम होगी, जिनका जनता से सीधा संवाद पहले से मौजूद है.युवा कांग्रेस नेता आदिल आलम खुरानी ने संकेत दिए कि पार्टी आने वाले समय में मुद्दा आधारित राजनीति को प्राथमिकता देगी.