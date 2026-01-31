ETV Bharat / state

कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी,जमीनी स्तर के नेताओं का कद बढ़ाने के संकेत

छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन आने वाले दिनों में रणनीति में बड़ा बदलाव करने वाली है.पार्टी जमीनी स्तर पर जुड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देगी.

राजनांदगांव : कांग्रेस संगठन आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दे रहा है. पार्टी के विश्वस्त कार्यकर्ताओं की माने तो हालिया चुनाव में हिस्सा ले चुके और जनता के सीधे संपर्क में रहने वाले नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी की जा रही है. इसे कांग्रेस की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. रायपुर में आयोजित होने वाली संगठनात्मक बैठक में ऐसे नेताओं को विशेष दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, जो पहले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. इन नेताओं को संगठन के साथ सीधे जोड़कर जनसंपर्क अभियानों की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है.

मनरेगा कानून संशोधन के खिलाफ बन रही रणनीति

कांग्रेस इस समय मनरेगा कानून में हुए संशोधन को लेकर विरोध की व्यापक रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी का मानना है कि मनरेगा से जुड़े मुद्दे सीधे ग्रामीण और श्रमिक वर्ग से जुड़े हैं, ऐसे में उन नेताओं की भूमिका अहम होगी, जिनका जनता से सीधा संवाद पहले से मौजूद है.युवा कांग्रेस नेता आदिल आलम खुरानी ने संकेत दिए कि पार्टी आने वाले समय में मुद्दा आधारित राजनीति को प्राथमिकता देगी.

संगठन के भीतर यह स्पष्ट किया गया है कि जो नेता जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और चुनावी अनुभव रखते हैं, उन्हें ही आगे की जिम्मेदारी दी जाएगी- आदिल आलम खुरानी, युवा कांग्रेस नेता

रायपुर ऑडिटोरियम में होगा प्रशिक्षण

इस क्रम में रायपुर ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.जहां चयनित नेताओं को मनरेगा संशोधन कानून से जुड़े बिंदुओं, उसके प्रभाव और इसे आम जनता तक किस तरह प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, इस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी. इसे केवल विरोध नहीं, बल्कि संगठित जनसंपर्क अभियान का रूप देने की तैयारी है.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम संगठन में निष्क्रियता तोड़ने और पुराने ढांचे में नई सक्रियता लाने की कोशिश है. मनरेगा संशोधन जैसे मुद्दे के सहारे पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक धार को फिर से तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है.

