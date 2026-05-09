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यूपी कैबिनेट विस्तार की आहट :आज राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी , जानें किसकी खुलेगी किस्मत !

कैबिनेट विस्तार की आहट के बीच सीएम योगी आज मिलेंगे राज्यपाल आनंदीबेन से. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर कयास एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे. बंगाल चुनाव के समाप्त होने और शपथ ग्रहण होने के बाद जैसे ही यह समाचार फ्लैश हुआ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में अभी 6 मंत्रियों का स्थान शेष है. ऐसे में एक बार फिर से प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुल 54 मंत्री हैं. प्रदेश में 60 मंत्रियों को जगह मिल सकती है. विधायकों की कुल संख्या के 15% मंत्री हो सकते हैं.