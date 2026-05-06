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जैसलमेर के शाहगढ़ में दुर्लभ कैराकल की मजबूत वापसी के संकेत, कैमरा ट्रैप और रेडियो कॉलर से पुष्टि

रेडियो कॉलर से हर गतिविधि पर नजर: शुभम ने बताया कि एक कैराकल को रेडियो-कॉलर लगाया है ताकि उसकी हर गतिविधि, चलन और विचरण क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन किया जा सके. इस तकनीक से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि कैराकल किन इलाकों में अधिक समय बिताता है. उसका शिकार पैटर्न क्या है. वह मानव बस्तियों के कितने करीब आता है. प्रजाति की मौजूदगी के संकेत मिलने के बाद घोटारू क्षेत्र और थार मरुस्थल के अन्य हिस्सों में भी अतिरिक्त कैमरा ट्रैप लगाए हैं. अधिकारियों का मानना है कि पूरे आवास क्षेत्र का वास्तविक आकलन करने के लिए बड़ी संख्या में कैमरों की आवश्यकता होगी. वर्तमान अध्ययन पूरा होने के बाद व्यापक संरक्षण कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि वन विभाग ने चयनित स्थानों पर मोशन-सेंसिंग कैमरा ट्रैप लगाए हैं, जिनसे कैराकल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. सीमित संख्या में लगे कैमरों से भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है. कैमरा ट्रैप में दो नए कैराकल, जिनमें एक नर और एक मादा की स्पष्ट तस्वीरें दर्ज हुई हैं. साथ ही शाहगढ़ क्षेत्र में दर्ज कैराकल की कुल संख्या अब तीन हो गई है. इससे पहले बछिया क्षेत्र में कैराकल को शिकार के बाद सबूत मिटाने की कोशिश में मार दिया गया था. इसने इस प्रजाति की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

जैसलमेर: जिले के सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाकों में दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी ने संरक्षण एजेंसियों और वन विभाग का ध्यान फिर से इस क्षेत्र की ओर खींचा है. लंबे समय तक इस प्रजाति के बारे में कम प्रमाण मिलते थे, लेकिन हालिया निगरानी और वैज्ञानिक अध्ययनों ने संकेत दिए कि यह इलाका कैराकल के लिए अब भी सुरक्षित और अनुकूल आवास बना हुआ है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैराकल के व्यवहार, विचरण क्षेत्र और पारिस्थितिकी पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों से जोड़ने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया. इस पहल का मुख्य उद्देश्य मानव–वन्यजीव संघर्ष घटाना और ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना है.

थार में कैराकल की मौजूदगी दर्ज (ETV Bharat Jaisalmer)

गोट बैंक मॉडल शुरू: उप वन संरक्षक शुभम ने बताया कि कैराकल को स्थानीय भाषा में पड़ंग कहते हैं. कभी-कभी भेड़ और बकरियों का शिकार कर लेता है. यही कारण है कि ग्रामीण इसे खतरे के रूप में देखते हैं. पशुधन पर हमलों से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान होता है. इससे कई बार वन्यजीवों के प्रति नाराजगी और प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है. इसी चुनौती के समाधान के लिए Wildlife Trust of India ने 'गोट बैंक' मॉडल शुरू किया. इस पायलट प्रोजेक्ट में चयनित गांवों में सामुदायिक स्तर पर बकरियों का बैंक बनाया जाता है. किसी पशुपालक की बकरी कैराकल का शिकार बनती है तो सत्यापन के बाद उसे गोट बैंक से तुरंत बकरी उपलब्ध कराई जाती है. बाद में लाभार्थी परिवार एक शावक बैंक को लौटाता है. इससे यह व्यवस्था आत्मनिर्भर बनी रहती है. इससे ग्रामीणों का आर्थिक नुकसान कम होता है. वे कैराकल के प्रति शत्रुता नहीं रखते.

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ग्रामीणों को हिदायत: ग्रामीणों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे कैराकल दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें. पशुपालकों को आश्वस्त किया कि यदि कैराकल बार-बार पशुधन पर हमला करता है तो उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा. इस तरह संरक्षण और ग्रामीण हितों के बीच संतुलन की कोशिश की जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि रामगढ़–शाहगढ़ क्षेत्र की पारिस्थितिक परिस्थितियां कैराकल के लिए अत्यंत अनुकूल हैं. यहां शुष्क घासभूमि, कम मानव बस्तियां और पर्याप्त प्राकृतिक शिकार उपलब्ध है. हालांकि घुमंतू पशुपालक अक्सर इस क्षेत्र से गुजरते रहते हैं. इससे कभी-कभी मानव–वन्यजीव संपर्क बढ़ जाता है.

एक साल से मिल रहे प्रमाण: बीते एक वर्ष से इस क्षेत्र में कैराकल के पगमार्क व नियमित प्रमाण मिले हैं. यह संकेत हैं कि यह इलाका इस दुर्लभ जंगली बिल्ली के लिए महत्वपूर्ण शरणस्थली है. विशेषज्ञों के अनुसार जैसलमेर में मौजूद कैराकल की आबादी भारत में बचे अंतिम समूहों में से एक मानी जा रही है. कैराकल मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, जो सामान्यतः अकेले रहना पसंद करती है. केवल प्रजनन काल में ही अन्य कैराकल के संपर्क में आती है. इसका स्वभाव बेहद सतर्क और छिपकर रहने वाला होता है. इससे इसे देख पाना कठिन होता है. यही कारण है कि कैमरा ट्रैप और रेडियो-कॉलर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. उधर, अधिकारियों को उम्मीद है कि वैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक निगरानी तकनीक और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से कैराकल संरक्षण की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. निरंतर मॉनिटरिंग, जागरूकता और ठोस कार्ययोजना के जरिये इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास जारी है.

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