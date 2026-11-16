बच्चे की कस्टडी के लिए पिता को कोर्ट से अभिभावक घोषित कराना जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द
बच्चे की कस्टडी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 16, 2026 at 3:25 PM IST
रांचीः बच्चे की कस्टडी और उससे मिलने के अधिकार को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी वापस पाने के लिए पिता को हर मामले में पहले सक्षम अदालत से गार्जियन घोषित कराना जरूरी नहीं है.
यदि पिता कानूनन बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और पहले बच्चा उसकी देखरेख में रह रहा था, तो वह गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 25 के तहत बच्चे की कस्टडी वापस पाने के लिए याचिका दाखिल कर सकता है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पिता की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिता की कस्टडी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच नाबालिग बेटे की कस्टडी से जुड़ा है. दोनों की शादी 10 दिसंबर 2017 को जमशेदपुर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. 19 जून 2020 को उनके बेटे का जन्म चंडीगढ़ में हुआ. अगस्त 2022 तक बच्चा पिता के साथ चंडीगढ़ में रह रहा था. इसी दौरान 3 अगस्त 2022 को पत्नी बच्चे को चंडीगढ़ में छोड़कर जमशेदपुर आ गईं. इसके बाद उन्होंने बिष्टुपुर थाना में पति और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई.
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस के निर्देश पर 20 अगस्त 2022 को बच्चे को पिता की ओर से जमशेदपुर में मां को सौंप दिया गया. इसके बाद से बच्चा मां के साथ रह रहा है. पिता ने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 25 के तहत याचिका दाखिल की थी. हालांकि, 13 मार्च 2024 को फैमिली कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पिता को पहले धारा 7 और 17 के तहत अभिभावक घोषित कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी. इसी आदेश को पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने क्या रखा पक्ष
अपीलकर्ता पिता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय कुमार साह और पीया भाटिया ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि फैमिली कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से उचित नहीं है. पिता बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और उसे बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पहले अदालत से अभिभावक घोषित कराने की जरूरत नहीं है.
अधिवक्ताओं ने कहा कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 7 के तहत अदालत किसी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त या घोषित कर सकती है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राकृतिक अभिभावक को धारा 25 के तहत कस्टडी मांगने से पहले धारा 7 की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा. उन्होंने धारा 8 और 11 के प्रावधानों का भी हवाला देते हुए कहा कि कानून में प्राकृतिक अभिभावक के लिए ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है. अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के शाजिया अमान खान बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा और अथर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद समेत अन्य फैसलों का भी जिक्र किया.
बचाव पक्ष की क्या थी दलील
वहीं, पत्नी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने केएस नंदा, प्रखर हरित और अनिश लाल के सहयोग से फैमिली कोर्ट के फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में बच्चे की कस्टडी को लेकर दो अभिभावकों के बीच विवाद है. ऐसे में पहले यह तय होना जरूरी है कि बच्चे का अभिभावक कौन होगा और कस्टडी का अधिकार किसे मिलना चाहिए.
बचाव पक्ष ने दलील दी कि धारा 25 का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब बच्चा किसी ऐसे अभिभावक की कस्टडी से अलग हुआ हो, जिसे कानूनन अभिभावक का दर्जा प्राप्त हो. इस प्रावधान के तहत बच्चे को वापस उसी अभिभावक की कस्टडी में देने का आदेश दिया जा सकता है. इसलिए मौजूदा मामले में पिता को पहले धारा 7 और 17 के तहत अभिभावक घोषित कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी. बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया.
हाईकोर्ट का क्या था ऑब्जर्वेशन
दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 7 और धारा 25 का उद्देश्य और उनका कानूनी दायरा अलग-अलग है. धारा 7 के तहत अदालत किसी व्यक्ति को बच्चे का अभिभावक नियुक्त या घोषित कर सकती है, जबकि धारा 25 उस स्थिति में लागू होती है, जब कोई बच्चा अपने अभिभावक की कस्टडी से अलग हो जाता है या उसे वहां से हटा दिया जाता है और अभिभावक उसकी कस्टडी वापस चाहता है.
कोर्ट ने कहा कि धारा 25 के तहत राहत मांगने वाले व्यक्ति का अभिभावक होना जरूरी है लेकिन इसके लिए हर स्थिति में अदालत से पहले अभिभावक घोषित होने की शर्त नहीं लगाई जा सकती. कानून के तहत प्राकृतिक अभिभावक भी इस प्रावधान का लाभ उठा सकता है. खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर पिता की याचिका खारिज नहीं की जा सकती कि मां भी बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक है. दोनों अभिभावकों के दावों पर कानून के अनुसार विचार होना चाहिए और इसमें बच्चे का कल्याण सर्वोपरि रहेगा.
फैमिली कोर्ट में फिर होगी कस्टडी मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला केवल याचिका की सुनवाई योग्य होने यानी मेंटेनेबिलिटी के सवाल तक सीमित है. खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट, जमशेदपुर के 13 मार्च 2024 के आदेश को रद्द करते हुए मूल वाद संख्या 829/2023 को फिर से बहाल कर दिया. फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर मामले का स्वतंत्र रूप से फैसला करे.
इसके साथ ही कोर्ट ने बच्चे से मिलने के अधिकार से जुड़ी लंबित अर्जी पर भी विचार करने का निर्देश दिया. जरूरत पड़ने पर फैमिली कोर्ट अंतरिम तौर पर मुलाकात या बातचीत की व्यवस्था कर सकता है. ऐसी व्यवस्था करते समय बच्चे की दिनचर्या और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.
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