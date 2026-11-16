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बच्चे की कस्टडी के लिए पिता को कोर्ट से अभिभावक घोषित कराना जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द

झारखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

रांचीः बच्चे की कस्टडी और उससे मिलने के अधिकार को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी वापस पाने के लिए पिता को हर मामले में पहले सक्षम अदालत से गार्जियन घोषित कराना जरूरी नहीं है.

यदि पिता कानूनन बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और पहले बच्चा उसकी देखरेख में रह रहा था, तो वह गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 25 के तहत बच्चे की कस्टडी वापस पाने के लिए याचिका दाखिल कर सकता है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पिता की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिता की कस्टडी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था.