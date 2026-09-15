हाईकोर्ट का अहम फैसला; केवल जन्म से नहीं, रीति-रिवाजों व सामाजिक जुड़ाव से तय होती है एसटी पहचान
अनुसूचित जनजाति की जमीनों के बैनामे शून्य घोषित कर विवादित जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश बरकरार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 8:19 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक मामले में कहा है कि किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति समुदाय में जन्म लेना ही हमेशा के लिए उसका जनजाति दर्जा बनाए रखने का पर्याप्त आधार नहीं है. यदि कोई व्यक्ति दशकों से दूसरे धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा है और अपने मूल समुदाय से उसका जुड़ाव, मान्यता व प्रथाएं खत्म हो चुकी हैं तो वह अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले विधिक संरक्षण का दावा नहीं कर सकता.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने रजिया उर्फ दुलरिया की ओर से दाखिल कुल 10 याचिकाओं पर उसके अधिवक्ता और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल तथा गांवसभा के वकील को सुनकर दिया है. साथ ही याचिकाओं को खारिज करते हुए डिप्टी कलेक्टर दुद्धी के गत 22 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा.राजस्व प्रशासन ने इन बैनामों को कानूनन शून्य घोषित कर विवादित जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया था.
मामले के तथ्यों के अनुसार सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील अंतर्गत बघारू गांव में वर्ष 2012 से 2016 के बीच पनिका जनजाति के विभिन्न भूस्वामियों से कृषि भूमि की कई रजिस्ट्रियां कराई गईं. याची रजिया उर्फ दुलरिया का कहना था कि वह सरदार की बेटी है और जन्म से पनिका (एसटी) जाति की है. उसके पास 14 दिसंबर 2012 का वैध एसटी प्रमाणपत्र है. बेचने वाले और खरीदने वाली दोनों अनुसूचित जन वर्ग के थे, इसलिए यह सौदा वैध था.
एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि जांच रिपोर्टों में सामने आया कि दुलरिया ने 1986 में बहादुर अली के साथ निकाह किया था और अपना नाम रजिया रख लिया था. परिवार रजिस्टर में उसका धर्म मुस्लिम दर्ज है और उसके बच्चे भी इसी सामाजिक परिवेश में पले-बढ़े. प्रशासन का तर्क था कि एसटी प्रमाणपत्र लेते समय इस विवाह और पहचान को छिपाया गया.
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व नजीरों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि संविधान आदेश 1950 में केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर एसटी का दर्जा स्वतः खत्म नहीं होता. हालांकि यह तथ्यात्मक जांच का विषय है कि क्या वह व्यक्ति आज भी जनजाति की विशिष्टताओं, रीति-रिवाजों और सामुदायिक जीवन का हिस्सा है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि याची ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सकी, जिससे यह साबित हो कि मुस्लिम रीति से शादी और कई दशकों तक अलग पहचान में रहने के बावजूद वह पनिका जनजाति की परंपराओं से जुड़ी रही या उस समाज ने उन्हें अपने सदस्य के रूप में स्वीकार किया हुआ है.
हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 157 बी के तहत गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति की जमीन बेचने पर पूर्ण रोक है. यदि लेनदेन मूल रूप से कानून का उल्लंघन करता है तो बैनामा पंजीकृत होने, राजस्व खतौनी में नाम दर्ज होने या 10 साल का समय बीत जाने से भी वह वैध नहीं हो जाता. इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए राजस्व अधिकारियों को विवादित जमीन पर कानून सम्मत आगे की कार्रवाई करने की पूरी छूट दी है.
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