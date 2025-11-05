ETV Bharat / state

दिल्लीवालों को प्रदूषण से मिलेगी राहत! पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट से सुधर रही एयर क्वालिटी

मंगलवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 291 दर्ज किया गया, इससे पहले यह आंकड़ा 366 पर था.

पराली जलाने में कमी से एक्यूआई में हल्की राहत
पराली जलाने में कमी से एक्यूआई में हल्की राहत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : November 5, 2025 at 10:11 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की हवा भले ही अभी भी बहुत खराब श्रेणी में हो, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों से ये पता चलता है कि इस सीजन में पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर राजधानी के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पर भी दिखाई देने लगा है. सख्त निगरानी, जुर्माने, फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती व ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कड़े कदमों ने प्रदूषण नियंत्रण की मुहिम को और तेज कर दिया है.

CAQM द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर बताया कि मंगलवार को राजधानी का औसत AQI 291 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इससे पहले परसों दिल्ली का दैनिक औसत AQI 366 था, जबकि यह घटकर 309 पर आ गया था. यानी लगातार दो दिनों से वायु गुणवत्ता में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है.

पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में गिरावट
CAQM के अनुसार इस बार पराली जलाने के मामलों में पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है. 15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच पंजाब में खेतों में 2,518 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 4,132 थी. हरियाणा में भी इसी अवधि में सिर्फ 145 फायर काउंट मिले, जबकि पिछले साल 857 मामले दर्ज हुए थे. पराली जलाने के मामलों में यह गिरावट राज्य सरकारों की निगरानी, किसानों के लिए जागरूकता अभियान व पराली प्रबंधन के प्रयासों को दर्शाती है.

मैदानी इलाकों में सख़्त मॉनिटरिंग, भारी जुर्माना और FIR
आयोग ने पोस्ट में बताया है कि पंजाब में 2,161 और हरियाणा में 121 खेतों का निरीक्षण किया गया. नियमों का उल्लंघन करने पर पंजाब में 52,75,000 और हरियाणा में 3,00,000 रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया है. इसके अतिरिक्त पंजाब में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत 946 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि हरियाणा में 42 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. यह पहली बार है जब पराली जलाने पर इतनी बड़ी संख्या में केस दर्ज किए गए हैं.

निरीक्षण के लिए 31 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात
पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण के लिए CAQM ने चंडीगढ़ में एक विशेष सेल खोल रखा है. इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा में 31 फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार फील्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्टिंग व कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

दिल्ली में GRAP के तहत कड़े कदम लागू
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 14 अक्टूबर को स्टेज-1 और 19 अक्टूबर को स्टेज-2 लागू कर दिया गया था. वर्तमान में एनसीआर के विभिन्न विभाग 39 लक्षित कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, जिनमें औद्योगिक उत्सर्जन पर रोक, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़क की सफाई व वाहनों की जांच जैसे कुल 39 उपाय शामिल हैं.

पुराने कमर्शियल वाहन दिल्ली में बैन
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से दिल्ली में BS-III और उससे नीचे के सभी कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इससे राजधानी में प्रदूषणकारी वाहनों का प्रवेश लगभग शून्य हो गया है.

आने वाले दिनों में और तेज होंगी कोशिशें
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि वह दिल्ली सरकार, NCR राज्यों और पंजाब प्रशासन के साथ मिलकर सभी सेक्टरों में प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों को और तेज करेगा. लक्ष्य यह है कि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता को और भी बेहतर स्तर पर लाया जाए. फिलहाल AQI में मामूली सुधार व पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट उम्मीद तो जगाती है, लेकिन प्रदूषण का चरम अभी बाकी है. ऐसे में सरकारी एजेंसियों व लोगों दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी.

