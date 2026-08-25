दिल्ली में डेंगू-मलेरिया के मामलों में बड़ी गिरावट, चिकनगुनिया भी काबू में; इस साल अब तक कोई मौत नहीं
मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि एमसीडी की ओर से लगातार निरीक्षण, एंटी-लार्वा अभियान और अन्य बचाव के उपाय किए जा रहे हैं. पढ़ें खबर..
Published : August 25, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों को लेकर राहत की खबर है. दिल्ली नगर निगम की ओर से गत 22 अगस्त को समाप्त सप्ताह की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में कमी दर्ज की गई है. सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ष 2026 में अब तक इन तीनों बीमारियों से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है.
एमसीडी की रिपोर्ट के अनुसार, 22 अगस्त तक दिल्ली में डेंगू के 272 मामले सामने आए है, जबकि वर्ष 2025 में इसी अवधि तक 412 मामले दर्ज किए गए थे. इस तरह इस साल डेंगू के मामलों में करीब 34 प्रतिशत की कमी आई है. वहीं, मलेरिया के मामले इस वर्ष 95 हैं, जबकि 2025 में यह संख्या 191 थी. यानी मलेरिया के मामलों में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है. इसी तरह चिकनगुनिया के भी इस वर्ष अब तक 21 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 32 मामले दर्ज किए गए थे. इसमें भी करीब 34 प्रतिशत की कमी हुई है.
जोनवार मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार, 22 अगस्त तक पश्चिमी जोन में डेंगू के सबसे अधिक 43 मामले दर्ज हुए. इसके बाद मध्य जोन में 34, शाहदरा उत्तर में 27 और सिविल लाइंस में 25 मामले सामने आए हैं. मलेरिया के मामले भी पश्चिमी जोन में सबसे अधिक 19 हैं. एमसीडी की जोनवार रिपोर्ट के अनुसार, 22 अगस्त तक पश्चिमी जोन में डेंगू के सबसे अधिक 43 मामले दर्ज हुए हैं. इसके बाद मध्य जोन में 34, शाहदरा उत्तर में 27 और सिविल लाइंस में 25 मामले सामने आए हैं. मलेरिया के मामले भी पश्चिमी जोन में सबसे अधिक 19 हैं.
दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही ने बताया की मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाने के लिए एमसीडी की ओर से लगातार निरीक्षण, एंटी-लार्वा अभियान और अन्य बचाव के उपाय किए जा रहे हैं. फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. निगम कर्मचारी लगातार घरों में जाकर सर्वे कर रहे हैं, इस बात की जांच की जारी है कहीं मच्छर का लार्वा तो उत्पन्न नहीं हो रहा. मेयर ने बताया कि इस प्रयास से पिछले वर्ष के मुकाबले डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले में भारी कमी आई है. हमारा प्रयास इसे खत्म करना है, ताकि एक भी मामला सामने नहीं आए. एमसीडी ने लोगों से अपील की है कि घरों और आसपास पानी जमा न होने दें तथा मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए निगम की टीमों के साथ सहयोग करें. मानसून अभी जारी है, ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.
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