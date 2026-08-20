गौतमबुद्ध नगर: 'ज़ीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट' का असर, सड़क हादसों में 40.5% और मौतों में 38.3% की आई भारी कमी
रोड इंजीनियरिंग में सुधार और लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई से जनवरी से अब तक दुर्घटनाओं में लगभग 40% की गिरावट आई है.
Published : August 20, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को रोकने के लिए शुरू किए गए 'ज़ीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट' (ZFD) अभियान का असर अब ज़मीनी स्तर पर दिखने लगा है. साल 2026 में जनवरी से जुलाई तक जिले में सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों और घायलों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सड़क हादसों में 40.5% और मौतों में 38.3% की भारी कमी आई.
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर शुरू की गई ZFD परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के 11 क्रिटिकल थानों और 2 प्रमुख दुर्घटना बहुल कॉरिडोर (NH-334C व NH-91) को चिन्हित किया गया था. इन थानों में 5-5 पुलिसकर्मियों वाली 'क्रिटिकल कॉरिडोर टीमें' (CCT) गठित कर ब्लैक स्पॉट्स की इंजीनियरिंग में सुधार और नियमों का सख्ती से पालन कराया गया, डीसीपी ट्रैफिक, अभय कुमार मिश्रा कहते है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं.
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि पूरे गौतमबुद्ध नगर जनपद में वर्तमान में ZFD के तहत 12 थाने चिन्हित हैं, जिनमें CCT टीमों का गठन किया गया है. रोड इंजीनियरिंग में सुधार और लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई से जनवरी से अब तक दुर्घटनाओं में लगभग 40% की गिरावट आई है. कुल सड़क दुर्घटनाएं, 195 से घटकर 116, हादसों में मौतें: 94 से घटकर 58 और घायलों की संख्या, 149 से घटकर 68 दर्ज की गई है डीसीपी ट्रैफिक कहते है कि CCT टीम, ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के संयुक्त प्रयासों से वर्तमान में हम यूपी में शीर्ष स्थान पर हैं.
हादसों के मुख्य कारणों पर बात करते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि ओवर-स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना (Drunk and Drive), रैश ड्राइविंग और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के चलना जानलेवा साबित होता है. इसके लिए NHAI और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर रोड इंजीनियरिंग की खामियां लगातार दूर की जा रही हैं.
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