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गौतमबुद्ध नगर: 'ज़ीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट' का असर, सड़क हादसों में 40.5% और मौतों में 38.3% की आई भारी कमी

सड़क हादसों में आई भारी कमी ( concept image )