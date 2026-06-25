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मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक में बड़े बदलाव, 27 को बिना वजह घरों से न निकलें

रांची में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट ( Etv Bharat )

रांचीः मुहर्रम को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक प्लान में काफी बदलाव किए गए हैं. 27 जून को राजधानी रांची में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा इसे लेकर ट्रैफिक एसपी के द्वारा राजधानी का ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरत न हो तो वाहनों को लेकर घर से बाहर न निकलें.

क्या है ट्रैफिक प्लान

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि मुहर्रम पर्व 26-27 जून को मनाया जाएगा. रांची शहर के विभिन्न स्थानों से मुहर्रम के अवसर पर जुलूस निकाले जाऐंगे, जिसे लेकर 27 जून को निजी एवं यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है. 27 जून को रांची में सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा.

जानकारी देते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (Etv Bharat)

विभिन्न मार्गों में पूर्वाहन 10:00 बजे से जुलूस समाप्ति तक निम्न प्रकार होगा