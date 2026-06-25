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मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक में बड़े बदलाव, 27 को बिना वजह घरों से न निकलें

मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में 27 जून को ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं. कई जगहों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी.

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रांची में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 2:51 PM IST

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रांचीः मुहर्रम को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक प्लान में काफी बदलाव किए गए हैं. 27 जून को राजधानी रांची में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा इसे लेकर ट्रैफिक एसपी के द्वारा राजधानी का ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरत न हो तो वाहनों को लेकर घर से बाहर न निकलें.

क्या है ट्रैफिक प्लान

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि मुहर्रम पर्व 26-27 जून को मनाया जाएगा. रांची शहर के विभिन्न स्थानों से मुहर्रम के अवसर पर जुलूस निकाले जाऐंगे, जिसे लेकर 27 जून को निजी एवं यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है. 27 जून को रांची में सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा.

जानकारी देते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (Etv Bharat)

विभिन्न मार्गों में पूर्वाहन 10:00 बजे से जुलूस समाप्ति तक निम्न प्रकार होगा

  • किशोरी यादव चौक से अपर बाजार महावीर मंदिर चौक होकर शहीद चौक के तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
  • शहीद चौक से अपर बाजार महावीर मंदिर चौक की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
  • सुभाष चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • कचहरी चौक से शहीद चौक अल्बर्ट एक्का चौक आने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • चडरी तलाब से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • प्लाजा चौक से अल्बर्ट एक्का चौक आने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • पुरुलिया रोड से सर्जना चौक आने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • एस०एन० गागुंली रोड/विष्णु गली/बुद्यिया गली एवं राधेश्याम गली से मेन रोड आने वाली सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
  • सुजाता चौक से मेन रोड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • वूल हाउस के पास से मेन रोड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • कर्बला चौक से रतन पी०पी० चौक आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • कडरू से रेडिसन ब्लू होटल होकर मेन रोड आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • कमांडेंट आवास मोड़ से राजेंद्र चौक आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
  • मेकॉन चौक से राजेंद्र चौक आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
  • तुलसी चौक से अंबेडकर चौक आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा. रांची शहर के अन्य मार्गों में भी मुहर्रम जुलूस के अवसर पर यातायात व्यवस्था को देखते हुए आवश्यकतानुसार डायर्वट किया जा सकता है.

एंबुलेंस को दिया जाएगा विशेष रूट

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि जुलूस के दौरान एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को रूट प्रदान किया जाएगा. ट्रैफिक एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वे एंबुलेंस को लेकर उन्हें फोन कर मदद ले सकते हैं.

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