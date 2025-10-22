ETV Bharat / state

आज गोवर्धन पूजा पर गौ माता की पूजा का क्या है महत्व. जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

पटना: दीपावली के बाद मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं, वह इस बार बुधवार 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण द्वारा इंद्र देव के अहंकार को शांत करने की कथा को याद करते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं. पंडित राजन उपाध्याय के अनुसार, यह पर्व प्रकृति, गौवंश और अन्न की समृद्धि का उत्सव है, जो मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन गाय के गोबर का पर्वत बनाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है.



गोवर्धन पूजा की तिथि और शुभ मुहूर्त- पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष गोवर्धन पूजा की तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर 22 अक्टूबर की रात 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में कोई भी पूजा पाठ उदया तिथि के अनुसार किया जाता है. ऐसे में इस बार गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ समय 22 अक्टूबर की सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा. इसी दौरान गोवर्धन पर्वत और अन्नकूट का पूजन श्रेष्ठ फलदायक माना गया है. जो लोग मथुरा-वृंदावन परंपरा का पालन करते हैं, वे प्रातःकाल सूर्योदय के बाद पूजा संपन्न करते हैं, जबकि बिहार और पूर्वी भारत में प्रचलित परंपरा के लोग यह पूजा सुबह 8:00 बजे से दिन के 3:00 बजे तक करते हैं.



गोवर्धन पूजा का महत्व- गोवर्धन पूजा का सीधा संबंध भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला से है जब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था. पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि यह दिन प्रकृति की पूजा और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है. श्रद्धालु इस दिन गायों, बछड़ों और गोशाला की विशेष रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीकृष्ण को गोपाल और गोविंद रूप में पूजने की परंपरा इसी दिन से जुड़ी है.



पूजा की विधि और परंपरा- पंडित उपाध्याय के अनुसार, गोवर्धन पूजा की शुरुआत गोबर से पर्वत बनाकर की जाती है, जिसे गोवर्धन पर्वत का प्रतीक माना जाता है. इसके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं और फूलों, दूध, दही, गन्ना, हलवा-पूरी, चावल, मिठाई और अन्नकूट के 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं. भक्तजन अन्नकूट महोत्सव मनाते हुए भगवान श्रीकृष्ण को यह भोजन अर्पित करते हैं और बाद में प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरित करते हैं.सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद श्रीकृष्ण, बलराम और गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा की विधिपूर्वक पूजा करना शुभ फल प्रदान करता है.



अन्नकूट का धार्मिक और सामाजिक संदेश- पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर, जो समृद्धि और दानशीलता का प्रतीक है.इस दिन घर-घर में लोग मिलकर अन्नकूट बनाते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं. समाज में एकता, समानता और सहयोग की भावना इस पर्व के केंद्र में है.पंडित उपाध्याय कहते हैं कि गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य प्रकृति और समाज के साथ तालमेल बनाकर चलता है, तभी जीवन में सुख और समृद्धि आती है.



पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा पर्व- पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. इस दिन मिट्टी, गोबर और जल से निर्मित पर्वत का पूजन किया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और जैविक जीवनशैली का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि गाय हमारे जीवन का आधार है. उसके बिना खेती, अन्न और समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती. यही कारण है कि इस दिन गौमाता की पूजा को विशेष स्थान दिया गया है.



