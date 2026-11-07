काशी के मंदिर में सिर्फ 5 दिन होते हैं मां अन्नपूर्णा के दर्शन; भगवान शिव भी यहां मांगते हैं भिक्षा
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत और यहां का सबसे बड़ा रहस्य यहां मिलने वाला मां अन्नपूर्णा का खजाना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:35 PM IST
वाराणसी: काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर में एक ऐसा मंदिर है, जहां भक्त पूरे साल मां के पीतल की मूर्ति का दर्शन करते हैं. लेकिन धनतेरस आते ही वह दरवाजा खुलता है जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है. यह दुनिया का इकलौता ऐसा दरबार है, जहां स्वयं भोलेनाथ भिक्षा मानते हैं.
वह दरवाजा होता है मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण दरबार का. वाराणसी के बांस फाटक इलाके में मां अन्नपूर्णा का मंदिर मौजूद है. वहां पर मां के स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ 5 दिन होते हैं. वह 5 दिन होते हैं धनतेरस से लेकर के अन्नकूट तक. इस बार 10 नवंबर तक मां अन्नपूर्णा के दरबार में दर्शन पूजन किया जाएगा और फिर महा आरती के साथ मां के स्वर्ण दरबार का पट बंद हो जाएगा.
मां के दरबार को लेकर कई मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि, यहां यदि मां के दरबार का खजाना मिल जाए तो उसे पूरे साल धन और वैभव की कमी नहीं रहती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार काशी में अकाल पड़ा.
तब भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी. मां ने उन्हें अन्न और वचन दिया. कहा कि काशी में कोई भी आज से भूखा नहीं सोएगा. तभी से काशी में यह कहावत भी कही जाती है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता. मां अन्नपूर्णा सबका पेट भरती हैं.
इकलौता दरबार जहां बाबा विश्वनाथ हैं भिक्षुक: मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज कहते हैं कि मां का दरबार रहस्य से भरा हुआ है. यदि आप यहां मां के मंदिर का स्वरूप देखें. यहां मां अन्नपूर्णा सिंहासन पर विराजमान हैं. दूसरी तरफ आपको भूमि देवी, उनके बगल में मां लक्ष्मी, महादेव की रजत प्रतिमा और फिर हाथों में भिक्षा लिए बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा आपको नजर आएगी.
यह एक ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां भोलेनाथ भिक्षुक के रूप में नजर आते हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर मां के खजाने का विशेष महत्व होता है. मंदिर के महंत कहते हैं कि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत और यहां का सबसे बड़ा रहस्य यहां मिलने वाला मां अन्नपूर्णा का खजाना है.
यहां दर्शन करने के बाद भक्तों में इस खजाने का वितरण किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस बार 10 लाख सिक्के और 5 क्विंटल लावा बांटने की तैयारी है. इसके साथ 21 किलो के रजत खजाने का भी विशेष पूजन किया जा रहा है, जो भक्तों में वितरित किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि माता के दरबार में मिलने वाले खजाने और लावा को लेकर के मान्यता है कि यदि आप इसे अपने तिजोरी या भंडार में रखते हैं तो कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है. यही वजह है कि देश विदेश से 8 से 10 लाख भक्त माता का यह खजाना लेने के लिए काशी आते हैं. इस बार भी की संख्या 10 लाख के पार जाएगी.
इसलिए अनोखा है मंदिर: महाराष्ट्र से दर्शन करने आए भक्तों ने कहा कि यह अनोखा दरबार है. मान्यता है कि यहां 360 दिन मां के पीतल के प्रतिमा के दर्शन होते हैं. सिर्फ साल में 5 दिन वह मौका होता है, जहां माता की स्वयंभू स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन होते हैं.
उन्होंने कहा कि यहां मिलने वाला प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि यह मां का वचन है कि यह यदि आपके घर में जाएगा तो वहां अन्न और धन की कमी कभी भी नहीं होगी. यही वजह है कि यहां के प्रसाद को हम अन्न के भंडार में रखते हैं.
अन्न का शहर है काशी: भक्तों ने कहा कि हम यहां सालों से दर्शन करने के लिए आते हैं. धीरे-धीरे यहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. हम पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं. जब हमें भगवान शिव और मां का दर्शन मिलता है. जहां बाबा भिक्षु के रूप में मौजूद हैं. वह दरबार कितना अद्भुत होगा.
हम यहां मां का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं. गौरतलब है कि मां अन्नपूर्णा के दरबार के कारण ही कहा जाता है कि काशी में कभी भंडारा बंद नहीं होता. यहां हर दिन, हर पहर भंडारा चलता है और मां अन्नपूर्णा का अन्न क्षेत्र भी काशी में संचालित होता है. जहां हर दिन लाखों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं.
मां अन्नपूर्णा को लेकर ही शंकराचार्य ने स्त्रोत भी लिखा है. अन्नपूर्णे सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभ: मां अन्नपूर्णा के कारण ही शहर को अन्न का शहर कहा जाता है.
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