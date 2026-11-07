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काशी के मंदिर में सिर्फ 5 दिन होते हैं मां अन्नपूर्णा के दर्शन; भगवान शिव भी यहां मांगते हैं भिक्षा

काशी के इस मंदिर में सिर्फ 5 दिन होते हैं मां अन्नपूर्णा के दर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर में एक ऐसा मंदिर है, जहां भक्त पूरे साल मां के पीतल की मूर्ति का दर्शन करते हैं. लेकिन धनतेरस आते ही वह दरवाजा खुलता है जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है. यह दुनिया का इकलौता ऐसा दरबार है, जहां स्वयं भोलेनाथ भिक्षा मानते हैं.

वह दरवाजा होता है मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण दरबार का. वाराणसी के बांस फाटक इलाके में मां अन्नपूर्णा का मंदिर मौजूद है. वहां पर मां के स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ 5 दिन होते हैं. वह 5 दिन होते हैं धनतेरस से लेकर के अन्नकूट तक. इस बार 10 नवंबर तक मां अन्नपूर्णा के दरबार में दर्शन पूजन किया जाएगा और फिर महा आरती के साथ मां के स्वर्ण दरबार का पट बंद हो जाएगा.

वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) मां के दरबार को लेकर कई मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि, यहां यदि मां के दरबार का खजाना मिल जाए तो उसे पूरे साल धन और वैभव की कमी नहीं रहती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार काशी में अकाल पड़ा. तब भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी. मां ने उन्हें अन्न और वचन दिया. कहा कि काशी में कोई भी आज से भूखा नहीं सोएगा. तभी से काशी में यह कहावत भी कही जाती है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता. मां अन्नपूर्णा सबका पेट भरती हैं. इकलौता दरबार जहां बाबा विश्वनाथ हैं भिक्षुक: मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज कहते हैं कि मां का दरबार रहस्य से भरा हुआ है. यदि आप यहां मां के मंदिर का स्वरूप देखें. यहां मां अन्नपूर्णा सिंहासन पर विराजमान हैं. दूसरी तरफ आपको भूमि देवी, उनके बगल में मां लक्ष्मी, महादेव की रजत प्रतिमा और फिर हाथों में भिक्षा लिए बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा आपको नजर आएगी. यह एक ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां भोलेनाथ भिक्षुक के रूप में नजर आते हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर मां के खजाने का विशेष महत्व होता है. मंदिर के महंत कहते हैं कि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत और यहां का सबसे बड़ा रहस्य यहां मिलने वाला मां अन्नपूर्णा का खजाना है. मां अन्नपूर्णा मंदिर का प्रसाद. (Photo Credit: ETV Bharat) यहां दर्शन करने के बाद भक्तों में इस खजाने का वितरण किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस बार 10 लाख सिक्के और 5 क्विंटल लावा बांटने की तैयारी है. इसके साथ 21 किलो के रजत खजाने का भी विशेष पूजन किया जा रहा है, जो भक्तों में वितरित किया जा रहा है.