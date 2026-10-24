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शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर का क्या है महत्व, जानें धार्मिक मान्यता और आयुर्वेद का मत

शरद पूर्णिमा की चांदनी ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर : शरद पूर्णिमा की चांदनी, खीर का प्रसाद और आरोग्य की कामना, शरद पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था, परंपरा और ऋतु परिवर्तन के विशेष महत्व को अपने में समेटे हुए है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृतमयी किरणें बरसाते हैं. इसी विश्वास के चलते खीर बनाकर चांदनी रात में रखने और अगले दिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. भरतपुर में भी मंदिरों में इस रविवार आ रही शरद पूर्णिमा को विशेष पूजा-अर्चना और खीर प्रसाद वितरण के साथ मनाने की तैयारियां हैं. धार्मिक दृष्टि से जहां इसे भगवान श्रीकृष्ण के महारास और चंद्रदेव की उपासना से जोड़कर देखा जाता है, वहीं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह बदलते मौसम में खानपान और दिनचर्या में जरूरी बदलावों को समझने का अवसर भी है.