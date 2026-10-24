शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर का क्या है महत्व, जानें धार्मिक मान्यता और आयुर्वेद का मत
आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन के समय खानपान और दिनचर्या में बदलाव को विशेष महत्व दिया जाता है.
Published : October 24, 2026 at 4:55 PM IST
भरतपुर : शरद पूर्णिमा की चांदनी, खीर का प्रसाद और आरोग्य की कामना, शरद पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था, परंपरा और ऋतु परिवर्तन के विशेष महत्व को अपने में समेटे हुए है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृतमयी किरणें बरसाते हैं. इसी विश्वास के चलते खीर बनाकर चांदनी रात में रखने और अगले दिन भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. भरतपुर में भी मंदिरों में इस रविवार आ रही शरद पूर्णिमा को विशेष पूजा-अर्चना और खीर प्रसाद वितरण के साथ मनाने की तैयारियां हैं. धार्मिक दृष्टि से जहां इसे भगवान श्रीकृष्ण के महारास और चंद्रदेव की उपासना से जोड़कर देखा जाता है, वहीं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह बदलते मौसम में खानपान और दिनचर्या में जरूरी बदलावों को समझने का अवसर भी है.
'16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा, महारास से जुड़ी है मान्यता' : पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा का धर्म और शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अपनी शीतल किरणें बिखेरते हैं. हालांकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व भगवान श्रीकृष्ण के महारास से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गोपियां ऋषि-मुनियों और श्रुति मंत्रों के स्वरूप से जुड़ी मानी जाती हैं. इस प्रसंग के कारण शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना और उनकी महिमा से विशेष रूप से जोड़ा जाता है.
पढ़ें: शरद पूर्णिमा पर ठाकुर श्रीजी के सजी चौसर और शतरंज की झांकी, खीर प्रसाद को मिली पलभर की अमृतमयी चांदनी
'शुभ होती है चंद्रदेव की पूजा' : पंडित शर्मा ने बताया कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा, अर्घ्य और मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है. भगवान राधा-कृष्ण और सत्यनारायण की पूजा की जाती है. धन प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाले श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना भी करते हैं. चंद्रमा से संबंधित स्फटिक, मोती और चांदी का दान करने की परंपरा भी प्रचलित है.
पढ़ें: शरद पूर्णिमा पर बरसेगा अमृत, प्रसाद के रूप में बंटेगी खीर, ठाकुर श्रीजी के सजाई जाएगी शरद की खाट
चांदनी में रखी खीर, अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण : पंडित शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और उसे रात में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा पर्व की प्रमुख विशेषता है. दूध, चावल और मेवों से तैयार खीर को चांदनी में रखने के बाद अगले दिन भगवान को भोग लगाया जाता है और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाता है. पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि मंदिरों में इस अवसर पर बड़ी मात्रा में खीर तैयार की जाती है.
पढ़ें: शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...
'शीतलता प्रदान करने वाला देवता हैं चंद्रमा' : पंडित शर्मा ने बताया कि धार्मिक विश्वास है कि चंद्रमा की शीतल किरणों से खीर अमृततुल्य हो जाती है. उन्होंने चंद्रमा को शीतलता, शांति और सौम्यता का प्रतीक बताते हुए कहा कि भारतीय धार्मिक परंपरा में चंद्रदेव का संबंध भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण से भी जुड़ा है. समुद्र मंथन से चंद्रमा के प्रकट होने की पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है. पंडित शर्मा ने कहा कि चंद्रमा की शीतलता का संदेश आज के जीवन में भी प्रासंगिक है. भागदौड़, तनाव और आपसी कटुता के बीच मन में शांति, संयम और सद्भाव बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने सभी के सुख, शांति और आरोग्य की कामना करते हुए 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः' का संदेश दिया.
पढ़ें: शरद पूर्णिमा पर सांवरिया जी में बंटी 10 क्विंटल खीर, मग-केतली लेकर पहुंचे भक्त
ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण : आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ चन्द्रप्रकाश दीक्षित ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और उसके माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली की कामना करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन के समय खानपान और दिनचर्या में बदलाव को विशेष महत्व दिया जाता है. डॉ दीक्षित ने शरद पूर्णिमा को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित न मानते हुए प्रकृति और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा अवसर बताया. उनके अनुसार, बदलते मौसम में वनस्पतियों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना जरूरी है. इस समय शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप खानपान अपनाना और मौसमी बदलावों के प्रति सजग रहना लाभकारी हो सकता है.
पढ़ें: भरतपुरः डीग उपखंड के गांव में मनाया गया दो दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव, महारास का हुआ आयोजन
खानपान में बदलाव का समय : डॉ दीक्षित ने बताया कि वर्षा से शीत ऋतु की ओर बढ़ते समय वातावरण में होने वाले बदलावों के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी, पाचन संबंधी परेशानियां और सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में शरीर की जरूरतों के अनुरूप भोजन, नियमित दिनचर्या और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस समय प्रकृति में बाजरा, मक्का, गुड़ और तिल जैसी मौसमी खाद्य सामग्री उपलब्ध होने लगती है. संतुलित मात्रा में इनका सेवन, व्यक्ति की शारीरिक जरूरतों और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार, सर्दियों के खानपान का हिस्सा बन सकता है. हालांकि किसी एक खाद्य पदार्थ को सभी रोगों से बचाव का उपाय नहीं माना जाना चाहिए.