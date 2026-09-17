सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की कुर्क संपत्तियों पर दोबारा लगे बोर्ड, 13 जगहों पर मुनादी के साथ हुई कार्रवाई
कुछ स्थानों पर लगे बोर्ड टूट गए थे. इसके बाद प्रशासन की ओर से दोबारा बोर्ड लगाए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 5:53 PM IST
सहारनपुर : पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की कुर्क संपत्तियों पर पुलिस-प्रशासन ने दोबारा बोर्ड लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. गुरुवार को जिले में करीब 13 स्थानों पर कुर्क की गई अरबों रुपये की अवैध संपत्तियों पर बोर्ड लगाए गए. इन संपत्तियों पर पहले भी कुर्की की कार्रवाई के बाद बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन कुछ स्थानों पर लगे बोर्ड टूट गए थे. इसके बाद अब प्रशासन की ओर से दोबारा बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि संबंधित संपत्तियों के कुर्क होने की जानकारी मौके पर स्पष्ट रूप से दर्ज रहे.
पुलिस-प्रशासन की ओर से हाजी इकबाल से जुड़ी संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई है. शुरुआती कार्रवाई में करीब 203 करोड़ रुपये कीमत की 148 संपत्तियां कुर्क किए जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद फरवरी 2026 में प्रशासन ने हाजी इकबाल की करीब 275 करोड़ 97 लाख रुपये कीमत की 56 और संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था.
इन संपत्तियों में अलग-अलग गांवों में स्थित जमीन, कृषि भूमि और प्लॉट शामिल बताए गए हैं. प्रशासन ने मिर्जापुर और बेहट पुलिस की मदद से पांच गांवों में कार्रवाई करते हुए करीब 275 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया था. अब इन्हीं कुर्क संपत्तियों में कई स्थानों पर दोबारा बोर्ड लगाए जा रहे हैं.
हाजी इकबाल की संपत्तियों पर हुई कार्रवाई के आंकड़ों को लेकर अलग-अलग चरणों के कारण अंतर भी सामने आता रहा है.
प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित कुछ रिपोर्टों में पहले की कुर्की को शामिल करते हुए हाजी इकबाल से जुड़ी करीब 837 करोड़ रुपये की संपत्ति का आंकड़ा सामने आया है. एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि अलग-अलग समय पर हुई कुर्की और संपत्तियों के अलग-अलग मूल्यांकन के कारण आंकड़ों में अंतर होना बताया जाता है. गुरुवार को करीब 13 स्थानों पर दोबारा बोर्ड लगाने की कार्रवाई ने कुर्क संपत्तियों को पर नए बोर्ड लगाये जा रहे है.
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई से अलग है. चीनी मिल खरीद से जुड़े मामले में ईडी ने हाजी इकबाल और उनके रिश्तेदारों से संबंधित करीब 995 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था. कार्रवाई के दायरे में कम कीमत पर खरीदी गई बताई गई तीन चीनी मिलों की जमीन, भवन और मशीनरी समेत अन्य संपत्तियां शामिल थीं. ईडी ने सहारनपुर, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर समेत करीब 63 स्थानों पर कार्रवाई की थी.
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