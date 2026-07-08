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लखनऊ के इस स्टेशन पर ‘सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली’ शुरू; मूक-बधिर यात्रियों को बड़ी राहत

श्रवण बाधित यात्रियों को ट्रेनों की लाइव घोषणाओं, आगमन-प्रस्थान समय और प्लेटफार्म जानकारी मिलेगी.

लखनऊ के इस स्टेशन पर ‘सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली’ शुरू.
लखनऊ के इस स्टेशन पर ‘सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली’ शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 12:33 PM IST

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लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने देश में सबसे पहले यात्री-केंद्रित और समावेशी रेल सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. लखनऊ मंडल ने बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर ‘सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली’ की शुरुआत की है. इससे स्टेशन पर श्रवण बाधित यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर वैभव श्रीवास्तव के निर्देशन में मंडल के सिग्नल व दूरसंचार विभाग की तरफ से विकसित यह AI-आधारित प्रणाली है. श्रवण बाधित यात्रियों को ट्रेनों की लाइव घोषणाओं, आगमन-प्रस्थान समय और प्लेटफार्म जानकारी को सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) में आसानी से उपलब्ध कराएगी.

मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस प्रणाली में रेलवे की मौजूदा घोषणाओं को स्वचालित रूप से सांकेतिक भाषा में रूपांतरित कर प्लेटफार्म पर लगी LED टीवी स्क्रीन्स पर प्रदर्शित किया जाएगा. इससे श्रवण बाधित (Deaf) यात्री बिना किसी की सहायता के यात्रा संबंधी जरूरी जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकेंगे.

इस प्रणाली का सफल ट्रायल लखनऊ मंडल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग, नोएडा स्थित मूक-बधिर संस्था के अधिकारियों और चार प्रमाणित सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर्स की उपस्थिति में पूरा किया गया है. TECHTRON INFOTECH PVT. LTD. के सहयोग से डेवलप यह सिस्टम दो महीने के सफल ट्रायल के बाद भारतीय रेलवे में लखनऊ मंडल के बादशाह नगर स्टेशन पर लागू किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय के ‘सुलभ सार्वजनिक परिवहन’ कार्य योजना के अनुरूप यह पहल सुनिश्चित करती है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों को भी समान सुविधा और जानकारी का अधिकार प्राप्त हो. मूक-बधिर यात्रियों और दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत संगठनों ने इस कदम की प्रशंसा की है.

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