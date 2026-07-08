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लखनऊ के इस स्टेशन पर ‘सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली’ शुरू; मूक-बधिर यात्रियों को बड़ी राहत

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने देश में सबसे पहले यात्री-केंद्रित और समावेशी रेल सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. लखनऊ मंडल ने बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर ‘सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली’ की शुरुआत की है. इससे स्टेशन पर श्रवण बाधित यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर वैभव श्रीवास्तव के निर्देशन में मंडल के सिग्नल व दूरसंचार विभाग की तरफ से विकसित यह AI-आधारित प्रणाली है. श्रवण बाधित यात्रियों को ट्रेनों की लाइव घोषणाओं, आगमन-प्रस्थान समय और प्लेटफार्म जानकारी को सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) में आसानी से उपलब्ध कराएगी.

मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस प्रणाली में रेलवे की मौजूदा घोषणाओं को स्वचालित रूप से सांकेतिक भाषा में रूपांतरित कर प्लेटफार्म पर लगी LED टीवी स्क्रीन्स पर प्रदर्शित किया जाएगा. इससे श्रवण बाधित (Deaf) यात्री बिना किसी की सहायता के यात्रा संबंधी जरूरी जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकेंगे.