सावधान! हरिद्वार के इस इलाके में बेखौफ घूम रहा भालू, खौफजदा ग्रामीण
हरिद्वार में गांव में भालू दिखने से लोग खौफजदा हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू से निजात दिलाने की मांग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 16, 2026 at 12:23 PM IST
हरिद्वार: लालढांग क्षेत्र में जंगली भालू की दहशत बनी हुई है. लालढांग के कटेबढ़ गांव में दिन दहाड़े भालू आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को खदेड़ने का प्रयास शुरू किया. लेकिन भालू जंगल में जाने की बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास तक पहुंच गया. इतना ही नहीं एक ग्रामीण के घर में भी भालू घुस गया. कड़ी मशक्कत के बाद भालू को जंगल में खदेड़ा गया. सोशल मीडिया पर आबादी में भालू के भागते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है.
दरअसल, लालढांग क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भालू आबादी के पास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है. आबादी में भालू की दस्तक से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं. बीते रविवार को दोपहर के वक्त लालढांग क्षेत्र के कटेबढ़ गांव में भालू दिखाई दिया. आबादी में दिन दहाड़े भालू आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोग भालू को भगाने लगे रहे और भालू इधर उधर भागता रहा. सूचना मिलते ही वन विभाग के कोटा सेक्शन अधिकारी गौतम राठौड़ टीम लेकर मौके पर पहुंचे.
वन विभाग की टीम ने भालू को जंगल में भगाने का प्रयास शुरू किया. भागते हुए भालू जंगल की बजाय छात्रावास तक पहुंच गया. एहतियातन छात्रावास में दरवाजे बंद किए गए. कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को ग्रामीणों की मदद से जंगल की खदेड़ गया. सोशल मीडिया पर भालू का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में भालू आने के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है.
ग्रामीण गुरविंदर सिंह ने बताया कि जब भालू को गांव की ओर से जंगल की ओर खदेड़ रहे थे, उसी समय भालू एक ग्रामीण में घर के आंगन में आ गया और किसी तरह से भालू को बाहर निकाला. गांव के योगराज सिंह ने बताया गांव में इस तरह से भालू के आने से किसान अपने खेतो में भी नहीं काम कर पा रहे हैं. क्योंकि भालू अकेला देखकर व्यक्ति पर हमला कर सकता है. गांव के पंकज सैनी ने बताया कि दो दिन पूर्व बगल के गांव मोल्हापुरी में दिन में भालू दिखाई दिया था. ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू से निजात दिलाने की मांग की है. वहीं सेक्शन अधिकारी गौतम राठौड़ ने बताया कि भालू को पटाखे छोड़कर गांव से बाहर जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और भालू की निगरानी की जा रही है.
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