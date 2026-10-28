ETV Bharat / state

यूपी के स्कूलों में अब और सुरीली होगी सुबह, SIET ने लॉन्च किया 13 प्रार्थना गीतों का वीडियो

SIET का शानदार कदम: शिक्षकों और छात्रों की आवाज में रिकॉर्ड हुए 13 कालजयी प्रार्थना गीत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा अब बच्चों के लिए और अधिक ऊर्जावान और आनंददायक बनने जा रही है. राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान यानी एसआईईटी ने स्कूलों की इस प्रार्थना सभा को बहुत ही रोचक रूप देने के लिए एक शानदार कदम उठाया है. संस्थान ने 13 चुनिंदा और लोकप्रिय संगीतमय प्रार्थना गीतों का एक विशेष वीडियो संकलन तैयार किया है. लखनऊ के निशांतगंज स्थित एसआईईटी प्रेक्षागृह में अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में इस वीडियो संकलन का औपचारिक विमोचन किया.

सभी स्कूलों के लिए मुफ्त और व्यावसायिक उपयोग पर रोक: इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने साफ किया कि ये प्रेरणादायी प्रार्थनाएं सिर्फ सरकारी या परिषदीय स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहेंगी. प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय भी अपनी रोजाना की प्रार्थना सभा में इन वीडियो का पूरी तरह निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन वीडियोज का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अधिकारियों का मानना है कि प्रार्थना सभा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव होती है.