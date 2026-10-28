यूपी के स्कूलों में अब और सुरीली होगी सुबह, SIET ने लॉन्च किया 13 प्रार्थना गीतों का वीडियो
यूपी के बेसिक विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं को अधिक रुचिकर बनाने के लिए SIET ने 13 संगीतमय प्रार्थना गीतों का वीडियो संकलन तैयार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:27 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा अब बच्चों के लिए और अधिक ऊर्जावान और आनंददायक बनने जा रही है. राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान यानी एसआईईटी ने स्कूलों की इस प्रार्थना सभा को बहुत ही रोचक रूप देने के लिए एक शानदार कदम उठाया है. संस्थान ने 13 चुनिंदा और लोकप्रिय संगीतमय प्रार्थना गीतों का एक विशेष वीडियो संकलन तैयार किया है. लखनऊ के निशांतगंज स्थित एसआईईटी प्रेक्षागृह में अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निदेशक डॉ. मुकेश चंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में इस वीडियो संकलन का औपचारिक विमोचन किया.
सभी स्कूलों के लिए मुफ्त और व्यावसायिक उपयोग पर रोक: इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने साफ किया कि ये प्रेरणादायी प्रार्थनाएं सिर्फ सरकारी या परिषदीय स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहेंगी. प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय भी अपनी रोजाना की प्रार्थना सभा में इन वीडियो का पूरी तरह निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन वीडियोज का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अधिकारियों का मानना है कि प्रार्थना सभा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव होती है.
अनुशासन और राष्ट्रप्रेम का पाठ पढ़ाएंगे ये गीत: इन विशेष गीतों के माध्यम से अब छात्र-छात्राओं में अनुशासन, सह-अस्तित्व, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच जैसे मानवीय मूल्य आसानी से रोपे जा सकेंगे. साथ ही बच्चों के भीतर सामाजिक समरसता और देश के प्रति प्रेम की भावना को भी मजबूत किया जाएगा. इस संकलन में कुल 13 कालजयी और सदाबहार प्रार्थना गीतों को शामिल किया गया है जो हर पीढ़ी के दिलों में बसते हैं. हर एक गीत की अवधि करीब दो से चार मिनट रखी गई है, जो स्कूल की प्रार्थना सभा के समय के बिल्कुल अनुकूल है.
कौन-कौन से गीत हैं इस खास संकलन में शामिल: बच्चों के बालमन को छूने वाले इन चुनिंदा वीडियो में 'हम होंगे कामयाब', 'इतनी शक्ति हमें देना दाता', 'हमको मन की शक्ति देना' और 'बादल पे पांव है' जैसे खूबसूरत गीत शामिल हैं. इसके अलावा 'तेरी है जमीन तेरा आसमान', 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम', 'तुम ही हो माता पिता तुम ही हो' और 'इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलके' जैसे प्रेरणादायक ट्रैक भी इसका हिस्सा हैं. सूची में 'आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की', 'नेकी की राह पे चल', 'ज्योति से ज्योति जगाते चलो' और 'तेरी पनाह में हमें रखना' जैसे बेहतरीन गीत भी जोड़े गए हैं. इन सभी वीडियो में उच्च गुणवत्ता की ऑडियो के साथ सुंदर एनिमेशन और स्कूली माहौल को खूबसूरती से दिखाया गया है, जिससे स्मार्ट क्लास वाले स्कूलों में बच्चों को बहुत मजा आएगा.
छात्रों और शिक्षकों की मधुर आवाज का कमाल: इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि इसके गानों की रिकॉर्डिंग के लिए किसी बाहर के पेशेवर गायकों को नहीं बुलाया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चलने वाले स्कूलों के ही छात्र-छात्राओं और समर्पित शिक्षकों ने अपनी प्यारी और मधुर आवाज से इन गीतों को सजाया है. एसआईईटी की तकनीकी टीम ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस नायाब प्रोजेक्ट को पूरा किया है. अब इस डिजिटल सामग्री को शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा.
भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं डिजिटल लर्निंग टूल्स: एसआईईटी के निदेशक डॉक्टर मुकेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक मीडिया पहल 2026-27 के तहत पीएम ई-विद्या चैनल्स के लिए कक्षा-वार शैक्षिक वीडियो भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं. इसके तहत नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कठिन विज्ञान और गणित के नियमों को आसान बनाने वाले छोटे माइक्रो-लर्निंग वीडियो बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा बेहतरीन शिक्षकों के अनोखे शिक्षण तरीकों को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए खास पॉडकास्ट श्रृंखला भी शुरू की जा रही है. इतना ही नहीं, बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचाने और उनके करियर को सही दिशा दिखाने के लिए भी विशेष डिजिटल सामग्री तैयार की जा रही है.
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