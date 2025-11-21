ETV Bharat / state

300 अपराधियों को पकड़ चुका है ये डॉग, संजय टाइगर रिजर्व का रक्षक 'अपोलो'

सीधी : मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में तैनात विशेष ट्रैकर डॉग 'अपोलो' अब सिर्फ एक खोजी कुत्ता नहीं, बल्कि वन विभाग का ऐसा निर्भीक प्रहरी बन चुका है जिसने अपने सूंघने की अद्भुत क्षमता से अपराधियों की नींद हराम कर दी है. अपोलो की मौजूदगी से आज न सिर्फ वन्यजीवों की सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों में भी भय का माहौल कायम है. अपोलो डॉग ने पकड़वाए 300 अपराधी 2017 में भोपाल की 23वीं बटालियन से संजय टाइगर रिजर्व को सौंपे जाने के बाद, अपोलो ने अपने सेवा काल में 90 से अधिक मामलों में करीब 300 अपराधियों को पकड़वाया है. चोरी-शिकार, अवैध कटाई, वन्य जीव अंगों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में अपोलो ने कई बार महज चंद मिनटों में सुराग ढूंढकर जांच अधिकारियों को सीधे आरोपियों तक पहुंचाया है. इस डॉग की देखभाल के लिए नियुक्त है एक जवान (Etv Bharat) अपनी असाधारण कार्यशैली और सफलता के कारण अपोलो को अब तक दो राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार भी मिल चुके हैं. वन विभाग के अनुसार अपोलो विभाग की सबसे विश्वसनीय, तेज और सटीक 'इंवेस्टिगेशन यूनिट' की तरह काम करता है. अपराधियों का काल, विभाग का गर्व