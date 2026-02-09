ETV Bharat / state

सीधी में महिला ने चप्पल मारी तो युवक बेकाबू, सड़क पर लुटा-लुटाकर डंडे से पीटा

सीधी में गुमटी लगाने के विवाद में महिला से मारपीट. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोपी को बीजेपी नेता बता सरकार पर साधा निशाना.

सीधी में महिला से युवक ने की मारपीट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: सीधी के बहरी बाजार में गुमटी लगाने के विवाद में मारपीट. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला और युवक के बीच बहस हो रही है. बहस गर्माते ही महिला ने पैर से चप्पल उतारकर युवक को मारी. इससे युवक गुस्से से भर गया. युवक ने महिला की डंडे से पिटाई की. कुछ लोग बीचबचाव करते भी दिख रहे हैं. महिला ने युवक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

गुमटी लगाने के विवाद में मारपीट

महिला से मारपीट करने का आरोप संतोष पाठक पर है. वह कुछ सालों से यूट्यूब चैनल चलाता है. मारपीट की घटना रविवार 08 फरवरी सुबह की है. बहरी बाजार में गुमटी लगाने को लेकर महिला व मारपीट के आरोपी संतोष पाठक के बीच विवाद हुआ. पहले दोनों के बीच गालीगलौज हुई.

जीतू पटवारी ने साधा सरकार पर निशाना (ETV BHARAT)

फिर दोनों गुत्थमगुत्था हो गए. इस दौरान युवक ने महिला से मारपीट की. जैसे इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चला तो कांग्रेस प्रदेशा ध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला.

जीतू पटवारी ने पोस्ट में आरोपी को बीजेपी नेता बताया

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा इस मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो सुर्खियों में आ गया. जीतू पटवारी ने लिखा X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा “भाजपा नेता द्वारा एक महिला की बेरहमी से मारपीट की जा रही है,” इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई लोगों ने इसे महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए भाजपा पर सवाल खड़े किए तो वहीं कुछ लोगों ने पोस्ट की तथ्यात्मक स्थिति पर आपत्ति जताई.

वीडियो की जांच कर रही है पुलिस

लोगों का कहना है कि आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी नहीं है. किसी भी संवेदनशील मामले में पोस्ट करने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूरी है, ताकि किसी मामले को गलत तरीके से राजनीतिक रंग न दिया जाए. वहीं, बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे ने कहा "महिला की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है. वीडियो के साथ सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

