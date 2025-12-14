ETV Bharat / state

सीधी में 5 साल की मासूम से हैवानियत, अस्पताल में बच्ची गिन रही सांसे, आरोपी गिरफ्तार

सीधी: रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची से 30 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है. बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसने रोते हुए मां को पूरी घटना बताई. मां ने तत्काल थाना पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई.

थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी के अनुसार, "शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. महिला एसआई आशा सिलावट के नेतृत्व में 6 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई, जिसने आरोपी की खोजबीन शुरू की. महज 1 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर खेत से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के सक्रिय प्रयासों से वह भाग नहीं सका."

भागने की फिराक में था आरोपी

थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची और उसकी मां की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बच्ची को इलाज और चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के समय आसपास क्या परिस्थितियां थीं और आरोपी का पीड़ित परिवार से कोई संबंध था या नहीं.

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. वहीं पुलिस प्रशासन ने जांच कर रही है कि आरोपी और पीड़ित परिवार में क्या संबंध है. आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया से कठोर सजा दिलाई जाएगी. रामपुर नैकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने अपराधी को घटना के महज एक घंटे के भीतर पकड़कर कानून के हवाले कर दिया.