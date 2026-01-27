ETV Bharat / state

पिता ने नाश्ते के नहीं दिए पैसे, बौखलाया युवक चढ़ा पानी टंकी पर, शुरू की नौटंकी

सीधी में नाश्ते के पैसे नहीं मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जान देने की कर दी घोषणा, पिता को ठहराया जिम्मेदार.

SIDHI YOUNG MAN CLIMBED WATER TANK
सीधी में नाश्ते के पैसे नहीं मिलने पर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
सीधी: ग्राम जोरौंधा में मंगलवार सुबह एक मामूली घरेलू विवाद सनसनीखेज बन गया. यहां नाश्ते के लिए पैसे न मिलने पर एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दे डाली. युवक यहीं नहीं रुका विवाद बढ़ने पर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया और वहां से कूद कर जान देने की बात करने लगा. युवक की इस हरकत से मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई. इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

पिता को बताया घटना का जिम्मेदार

मंगलवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम जोरौंधा निवासी 20 वर्षीय विजय पाल ने अपने पिता से नाश्ते के लिए पैसे मांगे थे. पिता द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर युवक गुस्से में घर से निकल गया. जिसके बाद वह घर से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. टंकी की ऊंचाई पर पहुंचते ही वह लगातार चिल्लाते हुए अपने पिता को जिम्मेदार ठहराने लगा और कहने लगा कि वह पिता की वजह से मरने जा रहा है.

पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की कोशिश (ETV Bharat)

टंकी पर खड़े युवक पर टिकी रही लोगों की नजर

इस घटना की जानकारी सबसे पहले स्थानीय निवासी विकास सेन को लगी. उन्होंने बताया कि "एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और बार-बार नीचे कूदने का प्रयास कर रहा है. हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. इस दौरान गांव के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और हर किसी की निगाहें टंकी पर खड़े युवक पर टिकी रहीं."

40 मिनट तक चलता रहा युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा

पुलिस ने सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए युवक से बातचीत शुरू की और उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन करीब 40 मिनट तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. कोतवाली थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी रण बहादुर सिंह ने बताया कि "सूचना मिलते ही वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. युवक अपने पिता से पैसे की मांग को लेकर नाराज था और इसी कारण पानी की टंकी पर चढ़ गया था. पुलिस ने लगातार समझाइश दी, जिसके बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया."

