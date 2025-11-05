ETV Bharat / state

'लगता है अब किसानों की हो जाएगी मौत', सीधी में महिला किसान ने क्यों गाया ऐसा गीत

सीधी में बारिश से बर्बाद फसल पर बघेली में छलका दर्द ( ETV Bharat )

सीधी: ऐसा लग रहा है, जैसे इस बार मानसून को मध्य प्रदेश बहुत पसंद आ गया हो. तभी तो जाने के बाद भी बार-बार वापस आ जा रहा है. मानसून का इस तरह आ जाना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आफत बन गया है. बारिश ने उनकी फसलें चौपट कर दी है. सीधी में भी पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है. जिससे खेतों में पानी भर गया है. खेतों में खड़ी धान की फसल भीगकर सड़ने लगी है. फसलों की खराब हालत का दर्द एक महिला किसान के बघेली गीत में सुनने मिला. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गीली फसल को उठाते हुए महिला ने गाया गीत

यह वीडियो सीधी का है, जहां देखा जा सकता है कि भारी बारिश से खेत में पानी भर गया है, फसलें पूरी तरह भीग गई है. इसी बीच खेत में एक महिला किसान अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर बांधकर नंगे पैर अपनी भीगी फसल को उठा रही है. वह उस फसल को दूसरी जगह रख रही है, इस दौरान महिला अपनी लोकल लैंग्वेज बघेली में एक गीत गुनगुना रही है. यह वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है. जो लोगों के दिलों को छू रहा है और इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

सीधी महिला किसान का बघेली गीत (ETV Bharat)

महिला ने बताया ओलावृष्टि ने फसल कर दी तबाह

बघेली बोली, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से बोली का दर्जा दिया है. महिला जो गीत गा रही है, वह सिर्फ सुर-ताल नहीं बल्कि किसानों की असली व्यथा को सामने लाता है. वीडियो में महिला किसान अपने साथियों के साथ खेत में भीगी हुई धान को समेटने की कोशिश करती दिख रही है. गीत में वह बता रही है कि इस साल तेज बारिश और ओलावृष्टि (पत्थर गिरने) ने फसल को तबाह कर दिया. इनपुट कॉस्ट पहले से बहुत ज्यादा थी.

महिला के गीत में किसानों का दर्द

बीज, खाद और मजदूरी के दाम बढ़ गए. जिससे किसान देर से बोवनी कर पाए और जब फसल तैयार हुई, तो पानी में डूबकर सड़ने लगी. महिला किसान इस दर्द को गीत में कुछ यूं कहती हैं कि 'अब तो लगता है कि गरीब किसानों की मौत ही हो जाएगी, क्योंकि चावल भी महंगा हो जाएगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे.'