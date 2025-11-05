ETV Bharat / state

'लगता है अब किसानों की हो जाएगी मौत', सीधी में महिला किसान ने क्यों गाया ऐसा गीत

मध्य प्रदेश में बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, सीधी में महिला के बघेली गीत ने बयां किया किसानों का दर्द, वीडियो वायरल.

SIDHI WOMAN BAGHELI SONG
सीधी में बारिश से बर्बाद फसल पर बघेली में छलका दर्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 2:12 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: ऐसा लग रहा है, जैसे इस बार मानसून को मध्य प्रदेश बहुत पसंद आ गया हो. तभी तो जाने के बाद भी बार-बार वापस आ जा रहा है. मानसून का इस तरह आ जाना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आफत बन गया है. बारिश ने उनकी फसलें चौपट कर दी है. सीधी में भी पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है. जिससे खेतों में पानी भर गया है. खेतों में खड़ी धान की फसल भीगकर सड़ने लगी है. फसलों की खराब हालत का दर्द एक महिला किसान के बघेली गीत में सुनने मिला. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गीली फसल को उठाते हुए महिला ने गाया गीत

यह वीडियो सीधी का है, जहां देखा जा सकता है कि भारी बारिश से खेत में पानी भर गया है, फसलें पूरी तरह भीग गई है. इसी बीच खेत में एक महिला किसान अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर बांधकर नंगे पैर अपनी भीगी फसल को उठा रही है. वह उस फसल को दूसरी जगह रख रही है, इस दौरान महिला अपनी लोकल लैंग्वेज बघेली में एक गीत गुनगुना रही है. यह वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है. जो लोगों के दिलों को छू रहा है और इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

सीधी महिला किसान का बघेली गीत (ETV Bharat)

महिला ने बताया ओलावृष्टि ने फसल कर दी तबाह

बघेली बोली, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से बोली का दर्जा दिया है. महिला जो गीत गा रही है, वह सिर्फ सुर-ताल नहीं बल्कि किसानों की असली व्यथा को सामने लाता है. वीडियो में महिला किसान अपने साथियों के साथ खेत में भीगी हुई धान को समेटने की कोशिश करती दिख रही है. गीत में वह बता रही है कि इस साल तेज बारिश और ओलावृष्टि (पत्थर गिरने) ने फसल को तबाह कर दिया. इनपुट कॉस्ट पहले से बहुत ज्यादा थी.

महिला के गीत में किसानों का दर्द

बीज, खाद और मजदूरी के दाम बढ़ गए. जिससे किसान देर से बोवनी कर पाए और जब फसल तैयार हुई, तो पानी में डूबकर सड़ने लगी. महिला किसान इस दर्द को गीत में कुछ यूं कहती हैं कि 'अब तो लगता है कि गरीब किसानों की मौत ही हो जाएगी, क्योंकि चावल भी महंगा हो जाएगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे.'

कलेक्टर बोले- सर्वे के दिए निर्देश

समाजसेवी व पूर्व जनपद उपाध्यक्ष प्रभात वर्मा ने इस वीडियो को किसानों की ग्राउंड रियलिटी बताया है. उन्होंने कहा कि 'यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि किसानों के दर्द की भाषा है. प्रशासन को तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देना चाहिए, ताकि किसान की पीड़ा कम हो सके.' वहीं, सीधी कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने कहा कि "प्रशासन की यह नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि प्रभावित किसानों की मदद की जाए. एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों को तुरंत सर्वे के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया है."

महिला द्वारा गाए गए बघेली गीत के बोल

पानी भरिगा, पथरा पड़िगा, सरिगई सलगी धान,

गरीबा वनका मरही होइगा

लगावत के बेरी खादीं महंगी हुई गा रही

और अब चावल महंगा होइ जई रे

अब गरीबावन का मरही होइगा रे.

Last Updated : November 5, 2025 at 2:54 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH RAIN DAMAGE CROPS
SIDHI FARMERS CROPS DESTROYED
SIDHI WOMAN SONG ON FARMERS
SIDHI WOMAN BAGHELI SONG CROPS
SIDHI WOMAN BAGHELI SONG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

रोहिणी से क्रांति बनने का सफर,जानें क्रिकेट में कैसे भूचाल लेकर आई छतरपुर की छोरी

बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिल के बेची दवाइयां तो खैर नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान

हेलीपैड भी खोद डाला, जनता के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार, बिहार में बोले मोहन यादव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.