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कन्हैया चिड़िया बनाती है लार और मिट्टी से घोंसले, सीधी में स्कूल की छत के नीचे दिखे कई नेस्ट

सीधी के कुसमी के मॉडल स्कूल में छत के नीचे दिखे मिट्टी के घोंसले. ग्रामीणों का मानना है कि कन्हैया चिड़िया बनाती है ऐसे घोंसले.

WIRE TAILED SWALLOWS BIRDS NEST
वायर-टेल्ड स्वैलो प्रजाति के पक्षी बनाते हैं मिट्टी के घोंसले (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:13 PM IST

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सीधी: इंसान अपने आशियाने को सजाने-संवारने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, ठीक उसी प्रकार कई ऐसे पक्षी हैं जो अपने घरौंदे को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. बया चिड़िया के घोंसलों को आपने पेड़ों पर लटकते देखा होगा. घोंसला बनाने की सुंदर कारीगरी के साथ ऐसे स्थान चयनित करती है जहां लोग आसानी से उसके घोंसले तक नहीं पहुंच सकें. ठीक वैसे ही आपको एक ऐसी चिड़िया के बारे में बता रहे हैं जो अपने घोंसले को लार और मिट्टी से बनाती और संवारती है.

स्कूल में दिखे मिट्टी के घोंसले

सीधी के धौहनी क्षेत्र अंतर्गत कुसमी स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल इन दिनों एक अनोखे घोंसले को लेकर चर्चा में है. मॉडल स्कूल की छत के अंदरूनी हिस्से में मिट्टी जैसे दिखने वाले घोंसले देखे जा रहे हैं. जिन्हें एक विशेष पक्षी ने लार और मिट्टी को जोड़कर बनाया है. यह मॉडल स्कूल बरी नदी के पास स्थित है.

सीधी में स्कूल की छत के नीचे दिखे कई घोंसले (ETV Bharat)

'कन्हैया चिड़िया बनाती है मिट्टी के घोंसले'

ग्रामीण ऐसा मानते हैं कि यह चिड़िया नदी के आसपास बने घरों में मिट्टी के घोंसले बनाती है. ग्रामीण गांव में इस चिड़िया को कन्हैया चिड़िया के नाम से जानते हैं. कुसमी क्षेत्र में बहने वाली बरी नदी के आसपास ये घोंसले मॉडल स्कूल की छत के नीचे दिखाई दिए हैं. यह दर्जनों की संख्या में यहां बने दिखाई दे रहे हैं. बरी नदी का क्षेत्र औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों और घने वृक्षों से समृद्ध है, जिससे यहां का पर्यावरण अत्यंत अनुकूल बना रहता है. ग्रामीणों का मानना है कि कन्हैया चिड़िया ऐसे ही औषधीय और प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है.

BIRDS MAKE NEST FROM MUD
सीधी के कुसमी के मॉडल स्कूल में छत के नीचे दिखे मिट्टी के घोंसले (ETV Bharat)

मधुर आवाज में चहचहाती है कन्हैया चिड़िया

स्थानीय निवासी बाबादीन यादव ने बताया कि "हम लोग इस चिड़िया को कन्हैया चिड़िया के नाम से जानते हैं. यह बहुत मधुर आवाज में चहचहाती है और जहां पेड़-पौधे और औषधीय वातावरण ज्यादा होता है, वहीं दिखाई भी देती है. पहली बार इसे गांव के स्कूल में इस तरह घोंसला बनाते देख रहे हैं, जो हमारे लिए आश्चर्य की बात है."

MUD NESTS FOUND SIDHI SCHOOL
वन विभाग की टीम ने जाकर देखे घोंसले (ETV Bharat)

विधायक ने दी वन विभाग को सूचना

इन घोंसलों की जानकारी लगते ही विधायक कुंवर सिंह टेकाम भी मौके पर पहुंचे और घोंसलों को देखा. उन्होंने इन घोंसलों को लेकर वन विभाग को सूचना दी. इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यह घोंसले साधारण नहीं हैं, बल्कि एक पक्षी द्वारा अपनी लार और मिट्टी को मिलाकर बड़ी कुशलता से बनाए गए हैं.

KANHAIYA BIRD MAKE MUD NESTS
कन्हैया चिड़िया बनाती है लार और मिट्टी से घोंसले (ETV Bharat)

वन विभाग की टीम ने जाकर देखे घोंसले

विधायक की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घोंसलों और पक्षियों को जाकर देखा. वन परिक्षेत्राधिकारी हर्षित मिश्रा ने बताया है कि "प्रारंभिक निरीक्षण में यह सामने आया है कि यह पक्षी अपने घोंसले लार और मिट्टी को मिलाकर बनाता है, जो इसकी विशेष पहचान है. वन विभाग की टीम इस पक्षी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है."

वायर-टेल्ड स्वैलो प्रजाति के हैं पक्षी

वायर-टेल्ड स्वैलो (Hirundo smithii) एक छोटी स्वैलो चिड़िया है. इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर (7.1 इंच) होती है. इसका ऊपरी भाग चमकीला नीला और निचला भाग चमकीला सफेद और सिर पर भूरा रंग होता है. इसे अबाबील प्रजाति का पक्षी भी कहा जाता है. यह पक्षी अपनी पूंछ के बाहरी हिस्सों से लटकते 2 लंबे तार जैसे पंखों के कारण पहचाना जाता है. यह पक्षी आमतौर पर नदियों और जल स्रोतों के आसपास पाया जाता है और उड़ते हुए छोटे कीड़े-मकोड़ों को खाकर जीवित रहता है. यह प्रजाति अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है. भारत में यह प्रजाति पाई जाती है. इस पक्षी की 2 प्रजाति पाई जाती हैं.

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