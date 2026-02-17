ETV Bharat / state

सीधी के बरदैला अंचल के खेतों में धमाचौकड़ी मचा रहे जंगली हाथी, दहशत में ग्रामीण

सीधी के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों के मूवमेंट से दहशत में ग्रामीण, वन विभाग की टीम सर्चिंग में जुटी, कई गांवों में अलर्ट जारी.

SIDHI WILD ELEPHANT MOVEMENT
सीधी के बरदैला अंचल में जंगली हाथियों दस्तक (AFP (File Photo))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
सीधी: रामपुर नैकिन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरदैला सहित आसपास के कई गांवों में जंगली हाथियों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. वन विभाग के अनुसार क्षेत्र में 2 से 3 हाथियों की मौजूदगी की आशंका है, जो खेतों की ओर रुख कर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. वहीं हाथियों की गतिविधियों की सूचना मिलते ही वन अमला सक्रिय हो गया और लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है.

जंगली हाथियों के मूवमेंट से दहशत में ग्रामीण

वन विभाग की 13 सदस्यीय टीम, स्थानीय वनकर्मियों और ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी है. वहीं चुरहट रेंज के रेंजर नवीन सिंह ने बताया कि "सूचना मिलते ही तत्काल टीम को मौके पर भेजा गया है और वह स्वयं सर्चिंग ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर मोड़ने के प्रयास किया जा रहा है, ताकि जन-धन की हानि न हो."

elephant damage crops sidhi
जंगली हाथियों की ट्रैक कर रही वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

हाथियों के पास जाने से बचें ग्रामीण

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के मूवमेंट को लेकर अफवाहों से बचें, लेकिन पूरी सतर्कता बरतें. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाथी अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनके समीप जाने या उन्हें उकसाने का प्रयास न करे. हाथियों की सूचना मिलने पर तुरंत वन विभाग को अवगत कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

वन अमला हाथियों की तलाश में जुटा

एहतियात के तौर पर समीपवर्ती गांव घुंघुटा, खैरी, वेलकसरी, बरसजिहा और चंदरेह के निवासियों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. वन विभाग की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्षेत्र में सतत गश्त कर रही है और संभावित मार्गों पर नजर रखी जा रही है. सोमवार शाम करीब 4 बजे से जारी सर्चिंग के दौरान रात 8 बजे ग्राम बरदैला में हाथी दिखाई देने की पुष्टि हुई है. जिसके बाद टीम ने इलाके में निगरानी और तेज कर दी है. प्रशासन और वन विभाग ने ग्रामीणों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि सामूहिक सतर्कता से किसी भी अनहोनी को टाला जा सकता है.

