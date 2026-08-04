आबकारी टीम का जवाब- जब उमा भारती नहीं रोक सकी शराब बिक्री तो हमारी क्या मजाल
सीधी के नगझर गांव में अवैध शराब की खुल्लमखुल्ला बिक्री. आबकारी टीम से ग्रामीणों की बहस. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 12:00 PM IST
सीधी : बहरी थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में नगझर में आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब पकड़ने पहुंची. टीम के पहुंचते ही ग्रामीण जमा हो गए और शराब छोड़ने के बदले रिश्वतखोरी का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग व पुलिस की मदद से ही अवैध शराब बेची जा रही है.आबकारी टीम ने ग्रामीणों से कहा "जब उमाभारती नहीं रोक सकी शराब बिक्री तो हम कौन होते हैं."
शराब जब्त किए बगैर लौटी टीम
आबकारी विभाग की टीम अवैध देशी शराब बिकने की शिकायत पर नगझर गांव पहुंची थी. टीम सीधे नगझर गांव के दद्दू केवट के घर पहुंची, जहां देशी शराब की शिकायत मिली थी. ग्रामीणों का कहना है कि टीम को मौके पर शराब भी मिली, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय कर्मचारी बहस में उलझे रहे. बाद में बिना जब्ती या प्रकरण दर्ज किए लौट गए. सरपंच प्रतिनिधि उपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया "टीम में 3 आरक्षक और दो सादे कपड़ों में कर्मचारी आए थे. लेकिन किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई थी."
अवैध शराब बिक्री से ग्रामीणों में रोष
सरपंच प्रतिनिधि ने कर्मचारियों से परिचय पूछा. लेकिन कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं मिला. ग्रामीणों ने आबकारी अमले से सवाल भी किए. विभाग केवल गरीब और छोटे स्तर पर शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करता है, वहीं गांव के माध्यमिक विद्यालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर खुलेआम देसी और विदेशी शराब बेची जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि लाइसेंसधारी ठेकेदार गांव में शराब पहुंचाते हैं, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत की ओर से कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
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आबकारी टीम की भूमिका पर सवाल
ग्रामीणों से बहस के दौरान आबकारी टीम के आरक्षक ने कहा "पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शराब बिक्री रोकने का प्रयास किया था. जब वह नहीं रोक पाईं तो हम क्या रोक पाएंगे? यहां शराब बिकती रहेगी." इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एस.के.सिंह का कहना है "मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा," और फोन काट दिया.
पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया "पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है. सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. ये मामला आबकारी विभाग से संबंधित है, इसलिए इस विशेष प्रकरण की विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग ही दे सकता है."