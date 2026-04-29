जंगल में दर्दनाक हादसा, वाहन पलटकर 11KV बिजली के पोल से टकराया, जिंदा जला ड्राइवर
सीधी में टिकरी-महुआगांव मार्ग पर पलटा वाहन, हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से लगी आग, चालक की मौके पर हुई मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 7:35 PM IST
सीधी: टिकरी-महुआगांव मार्ग पर बुधवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. राखड़ (Fly Ash) लेने जा रहा एक बड़ा वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और सीधे 11 केवी (11,000 वोल्ट) विद्युत लाइन की चपेट में आ गया. हाई वोल्टेज बिजली के संपर्क में आते ही वाहन में आग लग गई, जिससे चालक को संभलने या बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और वह जिंदा जल गया.
जंगल के बीच हादसे का शिकार हुआ वाहन
टिकरी-महुआगांव मार्ग पर जंगल के बीच एक वाहन हादसे का शिकार हो गया. हादसे में वाहन में सवार चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. मृतक की पहचान फूलचंद कोल निवासी ग्राम बहेरा थाना बहरी के रूप में हुई है, जो निगरी प्लांट में राखड़ परिवहन का कार्य करता था. यह हादसा जंगल के बीचों-बीच होने के कारण घटना की जानकारी तुरंत किसी को नहीं लग सकी. काफी देर बाद जब एक राहगीर संतोष यादव ने जलते वाहन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, तो घटना की जानकारी सामने आई.
बिजली के खंभे से टकराया वाहन, लगी आग
इस घटना की सूचना मिलते ही टिकरी चेक पोस्ट प्रभारी प्रमोद द्विवेदी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने और हाई वोल्टेज बिजली के खंभे से टकराने की बात सामने आई है. जिससे खंभा टूटकर गिर गया और वाहन हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया." फिलहाल वाहन के अनियंत्रित होने के कारणों की जांच की जा रही है.
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पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
घटनास्थल पर ही चालक पूरी तरह जल चुका था, जिससे शव की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था. उसके आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान की गई. पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है.