झांसा देकर घर में घुसे पुताई करने वाले दो युवक, युवती को बंधक बना की दरिंदगी
सीधी में बेहद शर्मनाक घटना. घर में पुताई के बहाने घुसे दो श्रमिकों ने पहले युवती से लूटपाट की, फिर सामूहिक दुष्कर्म.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 6:45 PM IST
सीधी : जमोड़ी थाना क्षेत्र में पुताई और पेंटिंग का काम करने आए दो युवकों ने बेहद शर्मनाक वारदात की. दोनों युवक इसी घर में पुताई करते रहे. फिर पुताई का सामान उठाने का झांसा देकर घर में घुसे. उस समय घर में युवती अकेली थी. दोनों युवकों ने घर में घुसते ही युवती को काबू में किया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. ऑनलाइन पेमेंट का पासवर्ड पूछकर 40 हजार रुपये अपने खाते में जमा कराए फिर युवती को कमरे में बंधक बनाकर उसकी आबरू लूट ली. घटना गुरुवार दोपहर 3 बजे की है.
ऑनलाइन 40 हजार रुपये ट्रांसफर कराए
पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि दोनों युवक घर में पुताई और पेंटिंग का सामान उठाने के बहाने घुसे. घटना के वक्त वह घर में अकेली थी. युवती को घर में अकेला देखकर दोनों युवक दरिंदे बन बैठे. दोनों युवकों ने सबसे पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने युवती को डरा-धमकाकर उसके मोबाइल फोन से ₹40,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए. फिर कमरे में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया.
विरोध करने पर युवती से मारपीट
दरिंदों ने विरोध करने पर युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद दोनों युवक फरार हो गए. परिजनों के घर लौटने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई. रात 8 बजे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया. सीधी एसपी सीधी संतोष कोरी ने घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए.
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दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया
एसपी सीधी संतोष कोरी ने बताया "गुरुवार देर रात पुलिस ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. सर्चिंग के दौरान दोनों को धर दबोचा गया. दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." शुक्रवार सुबह गिरफ्तार करने के बाद शाम 5 बजे दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. इससे पहले उनका जिला अस्पताल सीधी में मेडिकल परीक्षण कराया गया.