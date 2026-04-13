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जूते उतारकर माथा टेका, पूजा कर प्रणाम किया, श्रद्धा दिखा चोर ने उड़ाया भगवान का मुकुट-कड़े

जिसके बाद वह हनुमान जी के मुकुट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब सफल नहीं होता तो उनके गालों को छूकर मानो आशीर्वाद लेता है और उन्हें चूमता है. फिर वह पीछे स्थित भगवान शनि देव के मंदिर की ओर जाता है, वहां भी वह चोर विधिवत प्रणाम करता है और मौके का फायदा उठाकर शनि देव का चांदी का मुकुट चोरी कर अपने पास रख लेता है. यह चोरी की घटना सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि आस्था के साथ एक अजीब विरोधाभास भी पेश करती दिख रही है.

सीधी: शहर में स्थित भगवान हनुमान और भगवान शनि देव के मंदिर में चोरी की वारदातें हुईं हैं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. हैरानी की बात है कि वारदात को अंजाम देने से पहले चोर ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की. जानकारी के अनुसार, बीती 9 अप्रैल की रात करीब 1 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मंदिर में दाखिल हुआ. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि, वह पहले मंदिर के बाहर अपने जूते उतारता है, फिर गेट को छूकर प्रणाम करता है. इसके बाद वह अंदर प्रवेश करता है और भगवान हनुमान की मूर्ति के पास पहुंचकर श्रद्धा से सिर झुकाता है.

भगवान का मुकुट और कड़े ले गया

इस पूरे चोरी के मामले में हैरानी की बात यह है कि 12 अप्रैल की रात लगभग उसी समय वह चोर फिर से मंदिर पहुंचता है. इस बार वह सीधे हनुमान जी के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनका चांदी का मुकुट व हाथों के कड़े चुरा लेता है. वारदात के बाद वह फिर से भगवान के चरण स्पर्श करता है, बाहर जाकर अपने जूते पहनता है और आराम से निकल वह जाता है.

चोर ने उड़ाया भगवान का मुकुट (ETV Bharat)

एक ही मंदिर में दो बार चोरी, लोगों में गुस्सा

आज सोमवार सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो दोनों घटनाओं का खुलासा हुआ. पहले शनि देव और फिर हनुमान जी के आभूषण चोरी होने से मंदिर में हड़कंप मच गया. पुजारी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखा और पुलिस को सूचना दी. अब कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय मामले की जांच में जुटे हैं, हालांकि अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है. पास के ही रहने वाले बृजभूषण मिश्रा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि, ''एक ही मंदिर में चार दिन के भीतर दो बार चोरी होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है.''

सीधी में मंदिर में चोरी का अनोखा मामला (ETV Bharat)

सवालों के जवाब देने से बच रहे पुलिस अधिकारी

वहीं अब इस मामले में पुलिस विभाग की चुप्पी भी सवालों के घेरे में आ गई है. जहां सीधी के पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने न तो फोन रिसीव किया और न ही किसी भी प्रकार के मैसेज का जवाब दिया. 9 अप्रैल को हुई घटना में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय का कहना है कि, ''9 अप्रैल को मंदिर में हुए चोरी के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.''