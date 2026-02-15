ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि के दिन पुजारी की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से चलती बाइक पर किया हमला

सीधी में मंदिर से लौट रहे पुजारी इन्द्रभान द्विवेदी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, आरोपी को पुलिस ने मौके से दबोचा.

sidhi Priest Murder
शिवरात्रि के दिन पुजारी इन्द्रभान द्विवेदी की निर्मम हत्या (पुजारी की पत्नी संग फाइल फोटो) (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

February 15, 2026

2 Min Read
सीधी: कुसमी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. यहां तहसील रोड पर 75 साल के पुजारी इन्द्रभान द्विवेदी की जघन्य हत्या कर दी गई. कुसमी तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर में द्विवेदी लंबे समय से सेवा दे रहे थे. उनपर उस वक्त हमला हुआ, जब वे रोज की तरह पूजा-अर्चना कर घर लौट रहे थे.

धारदार हथियार से हमला

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, आरोपी ने मोटरसाइकिल से जा रहे पुजारी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद भी हमलावर नहीं रुका और उनके सीने पर लगातार प्रहार किए.

धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर पुजारी को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)

घटनास्थल पर तोड़ा दम

मृतक के भतीजे धीरेस कुमार द्विवेदी ने बताया कि "उनके चाचा बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते थे. चाचा मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंदिर से कुछ आगे बढ़े और उसी दौरान आरोपी लाला केवट ने अचानक गर्दन पर वार कर दिया. जिससे वह गिर पड़े, इसके बाद आरोपी ने सीने में करीब 8 बार वार किए, घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई."

ब्राह्मण समाज से बैर रखने का आरोप

वहीं इस मामले को लेकर एडवोकेट राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि "आरोपी ब्राह्मण समाज के प्रति बैर रखता था. पंडित जी की उससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी." हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का खुलासा अभी जांच के बाद ही संभव होगा.

आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

जहा घटना के बाद परिजन और आसपास के ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं. ग्रामीणों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ आरोपी के घर को गिराने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अनशन जारी रखेंगे.

इस पूरे घटनाक्रम पर एडिशनल एसपी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि "एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है." उन्होंने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया.

