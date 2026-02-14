ETV Bharat / state

भगवान ने सपने में कहा मंदिर बनाओ! रातो-रात 11 मुखी हनुमान प्रतिमा स्थापित, अब हो सकती है कार्रवाई

इस मामले में आरोपी राकू कामदार से जब पूछा गया कि मंदिर बनाने या मूर्ति स्थापना के लिए आपने अनुमति ली थी? तो उन्होंने कहा, "अब भगवान के लिए कौन सी अनुमति, भगवान का कार्य था, भगवान का ही सपना हुआ, तो हमने बना दिया." वहीं, राकू कामदार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए यह भी कहा कि मंदिर उनकी निजी जमीन पर बन रहा है.

सीधी: शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसमें पिछले माह रातों-रात हनुमान जी की 11 मुखी विशाल प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी. इसके बाद अब बीते दिनों इसे मंदिर का स्वरूप भी दे दिया गया. मामला तूल पकड़ा और पता चला कि यह जमीन जिला विपणन कार्यालय के अधीन है. इस मामले को लेकर विपणन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोतवाली थाना प्रभारी, एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर से शिकायत भी की है.

जिला प्रशासन ने लगाया शासकीय जमीन कब्जा का आरोप. (ETV Bharat)

पटवारी ने मौके पर पहुंच जमीन की जांच की

वर्तमान प्रभारी जिला विपणन अधिकारी एवं अकाउंट ऑफिसर मंजुलता गौतम ने बताय, " विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के साथ प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है. जिसके बाद पटवारी को मौके पर भेजकर जमीन का नाप और स्थल पंचनामा कराया गया, जिसमें जमीन शासकीय पाई गई. जहां तहसीलदार स्तर पर भी प्रारंभिक जांच में यह माना गया कि संबंधित भूमि राकू कामदार की नहीं है.

अतिक्रमण खाली नहीं होने पर कार्रवाई का आश्वासन

गोपद बनास के तहसीलदार राकेश शुक्ला ने बताया, "मामला संज्ञान में आते ही पटवारी को मौके पर भेज कर सीमांकन करवाया गया है. इस अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है. वहीं, आरोपी को अब बेदखली के लिए नोटिस भी दिया गया है. अगर अतिक्रमण खाली नहीं होता है, तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

विवादित भूमि की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ है. जिला विपणन अधिकारी नरेंद्र सिंह के अनुसार, " यह घटना 1 जनवरी की रात की है. अंधेरे का फायदा उठाकर मूर्ति स्थापित की गई. इसका विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की गई. जिसके बाद उन्होंने थाना कोतवाली में आवेदन दिया." वहीं, इसकी शिकायत होने के बावजूद आरोपी ने बीते दिन प्रतिमा के पास मंदिर का स्वरूप दे दिया और विशाल मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा है." इस पर कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने कहा, "आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी."