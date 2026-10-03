तस्करों की गैंग के बीच जंगी ऐप से कॉल और मैसेज, सीधी की छुहिया घाटी कांड में बड़ा खुलासा
सीधी की छुहिया घाटी पर ओडिसा पुलिस पर फायरिंग मामले में पहली गिरफ्तारी. पुलिस टीमों की छापमार कार्रवाई जारी. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 6:43 PM IST
सीधी : ओडिशा पुलिस के कब्जे से NDPS के आरोपी छुड़ाने के मामले में एक व्यक्ति को सीधी पुलिस ने दबोचा है. उससे पूछताछ में कई नाम सामने आए हैं. अब इन लोगों की धरपकड़ के लिए 37 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीमें छापेमारी कर रही हैं. सीधी के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के रीवा-सीधी सीमा पर छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस की हिरासत से NDPS आरोपी आदित्य मिश्रा को छुड़ाने के मामले में ये पहली गिरफ्तारी है.
सीधी पुलिस ने ये गिरफ्तारी प्रयागराज से की है. पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले आरोपियों के बीच संपर्क के लिए जंगी ऐप का इस्तेमाल किया गया था. इसी ऐप के माध्यम से कॉलिंग और मैसेज के जरिए बातचीत की जा रही थी.
पुलिस की कई टीमों ने की छापेमारी
सीधी एसपी संतोष कोरी ने बताया "आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीधी पुलिस की 37 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीमें बनाई गईं. अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी दौरान रीवा निवासी कुंवर प्रताप सिंह को उसके प्रयागराज स्थित पुराने घर से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूछताछ में कुंवर प्रताप सिंह ने बताया "उसे पहले यह जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है. घटना वाली रात करीब 12 बजे संजय पटेल और संग्राम सिंह ने उससे संपर्क किया था."
आरोपी ने उगले कई सहयोगियों के नाम
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया "जंगी ऐप के जरिए कॉल और मैसेज किए गए. इसी आधार पर छुहिया घाटी में वारदात को अंजाम दिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपने अलावा कुलदीप ओझा, संजय पटेल, सचिन पटेल, आशीष पटेल, संग्राम सिंह, राजा पटेल, पुन्नी और रवि सहित कुछ और लोगों के नाम बताए हैं." पुलिस अब इन सभी की भूमिका और जंगी ऐप के जरिए उनके बीच हुई बातचीत की जांच कर रही है.
ओडिशा पुलिस की टीम NDPS मामले में आरोपी आदित्य मिश्रा को ओडिशा से रीवा जिला न्यायालय ले जा रही थी. इसी दौरान छुहिया घाटी में कई वाहनों में पहुंचे लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और फायरिंग कर आदित्य मिश्रा को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया. मौके पर 8 पुलिसकर्मी थे. घटना के बाद पुलिस ने आसपास के जिलों में आरोपियों की तलाश शुरू की.
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आरोपियों की सूचना देने वाले को इनाम घोषित
एसपी संतोष कोरी ने बताया "आईजी द्वारा 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. फरार आरोपियों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 30-30 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात की योजना किसने बनाई और आदित्य मिश्रा को छुड़ाने के लिए पूरी जानकारी आरोपियों तक कैसे पहुंची."