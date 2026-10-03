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तस्करों की गैंग के बीच जंगी ऐप से कॉल और मैसेज, सीधी की छुहिया घाटी कांड में बड़ा खुलासा

तस्करों के बीच जंगी ऐप से कॉल और मैसेज, आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

सीधी : ओडिशा पुलिस के कब्जे से NDPS के आरोपी छुड़ाने के मामले में एक व्यक्ति को सीधी पुलिस ने दबोचा है. उससे पूछताछ में कई नाम सामने आए हैं. अब इन लोगों की धरपकड़ के लिए 37 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीमें छापेमारी कर रही हैं. सीधी के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के रीवा-सीधी सीमा पर छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस की हिरासत से NDPS आरोपी आदित्य मिश्रा को छुड़ाने के मामले में ये पहली गिरफ्तारी है.