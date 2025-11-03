सीधी में सांसद राजेश मिश्रा ने बीच सड़क पर किया हवन, कई साल से अटका है NH39 का काम
सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-39 पर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने किया बाधा निवारक हवन, ठेकेदारों की लापरवाही और टेंडर अटकने के निवारण का लिया संकल्प.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 8:27 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 8:54 AM IST
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-39 के निर्माण में लगातार आ रही रुकावटों के बीच सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने मुख्य सड़क पर ही हवन कर बाधा निवारण का संकल्प लिया. इस दौरान राज्य मंत्री राधा सिंह सहित भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे. रविवार को इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिससे राजनीतिक गलियारों में गर्माहट तेज हो गई है.
हवन कर बाधा निवारण का संकल्प
वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सांसद डॉ. राजेश मिश्रा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम "रन फॉर यूनिटी" और सीधी-सिंगरौली पदयात्रा के दौरान इस मार्ग से गुजर रहे थे, तभी मुख्य सड़क पर हवन किया.
ठेकेदारों की लापरवाही से अटका काम
सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि "NH-39 निर्माण में कभी ठेकेदारों की लापरवाही, कभी कार्रवाई, तो कभी टेंडर प्रक्रिया अटकने जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं. यह हवन इस काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है, ताकि सड़क जल्द बनाई जा सके. इस काम में कोई रुकावट न हो."
विपक्ष ने राज्य और केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला
हवन का वीडियो वायरल होते ही विपक्ष द्वारा लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है. शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा "जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार है, इसके बावजूद सड़क नहीं बन पा रही है तो इसके लिए हवन करना शर्मनाक है."
- बड़वानी में ड्राइवर के ब्रेक लगाते ही हादसा, बीच सड़क पर पलटी स्लीपर बस, 16 घायल
- नई सड़क की खुदाई देख गुस्से से तमतमाए इंदौर महापौर, किया निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट
करीब एक दशक से निर्माणाधीन NH-39 की बदहाल हालत से लोग परेशान हैं. वहीं, इसके मरम्मत के नाम पर बीते कुछ सालों में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. फिर भी सड़क की हालत बहुत खराब है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.