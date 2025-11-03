ETV Bharat / state

सीधी में सांसद राजेश मिश्रा ने बीच सड़क पर किया हवन, कई साल से अटका है NH39 का काम

सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-39 पर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने किया बाधा निवारक हवन, ठेकेदारों की लापरवाही और टेंडर अटकने के निवारण का लिया संकल्प.

SI­­DHI SINGRAULI HIGHWAY NH 39
हवन कर बाधा निवारण का संकल्प (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:27 AM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-39 के निर्माण में लगातार आ रही रुकावटों के बीच सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने मुख्य सड़क पर ही हवन कर बाधा निवारण का संकल्प लिया. इस दौरान राज्य मंत्री राधा सिंह सहित भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे. रविवार को इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिससे राजनीतिक गलियारों में गर्माहट तेज हो गई है.

हवन कर बाधा निवारण का संकल्प

वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सांसद डॉ. राजेश मिश्रा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम "रन फॉर यूनिटी" और सीधी-सिंगरौली पदयात्रा के दौरान इस मार्ग से गुजर रहे थे, तभी मुख्य सड़क पर हवन किया.

संसद राजेश मिश्रा ने हवन कर बाधा निवारण का संकल्प (ETV Bharat)

ठेकेदारों की लापरवाही से अटका काम

सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि "NH-39 निर्माण में कभी ठेकेदारों की लापरवाही, कभी कार्रवाई, तो कभी टेंडर प्रक्रिया अटकने जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं. यह हवन इस काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है, ताकि सड़क जल्द बनाई जा सके. इस काम में कोई रुकावट न हो."

विपक्ष ने राज्य और केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला

हवन का वीडियो वायरल होते ही विपक्ष द्वारा लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है. शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा "जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार है, इसके बावजूद सड़क नहीं बन पा रही है तो इसके लिए हवन करना शर्मनाक है."

करीब एक दशक से निर्माणाधीन NH-39 की बदहाल हालत से लोग परेशान हैं. वहीं, इसके मरम्मत के नाम पर बीते कुछ सालों में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. फिर भी सड़क की हालत बहुत खराब है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

Last Updated : November 3, 2025 at 8:54 AM IST

TAGGED:

SIDHI MP RAJESH MISHRA HAVAN
SIDHI MP HAVAN FOR ROAD
SIDHI NEWS
SIDHI HIGHWAY BAD CONDITION
SIDHI SINGRAULI HIGHWAY ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पति ने नहीं गड्ढों ने ली जान!, बेटी की मौत पर परिजन ने दामाद पर लगाया था हत्या का आरोप

होम्योपैथी से सुधरेंगे मातृ मृत्यु दर के आंकड़े, सीहोर, रायसेन और विदिशा की मिली जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश में बेटियों ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा, शिवपुरी और बड़वानी में पिता को दी मुखाग्नि

मध्य प्रदेश में 16017 चाइल्ड मिसिंग, AI की मदद से पुलिस का ऑपरेशन शुरू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.