ETV Bharat / state

सीधी सिविल सर्जन के चेहरे पर कालिख पोत कोतवाली में सरेंडर करने पहुंचा शिवसेना नेता

सीधी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के साथ अशोभनीय घटना से डॉक्टर्स में रोष. शहरवासी भी कालिख पोतने से नाखुश.

sidhi Civil Surgeon blackens
कोतवाली में सरेंडर करने पहुंचा शिवसेना नेता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी : सीधी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर डॉ.एस.बी.खरे के चेहरे पर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष द्वारा कालिख पोत दी गई. इस घटना के कुछ देर बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. ये घटना सीधी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम के पास की है. यहां से सिविल सर्जन अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान ये आपत्तिजनक हरकत की गई.

कालिख पोतने वाले शिवसेना नेता का सरेंडर

कालिख पोतने वाले शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ने इस गंदी हरकत के बाद कहा “हम विरोध कर रहे थे, किसी को आहत करना उद्देश्य नहीं है”. सोशल मीडिया पर वीडियो वारयल होने के बाद शिवसेना नेता सीधे कोतवाली पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. शिवसेना नेता मनीष का कहना है “सिविल सर्जन के खिलाफ हमने पहले भी शिकायत पत्र कलेक्ट्रेट में दिया था. हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि निजी नर्सिंग होम के सामने डॉक्टर के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे. हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन था.”

पुलिस मामले के हर एंगल से जांच करेगी

वहीं, इस मामले में डीएसपी अमन मिश्रा ने बताया "सिविल सर्जन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है. इसकी पुलिस जांच कर रही है. अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी." वहीं, इस घटना को लेकर जिला अस्पताल के स्टाफ में रोष देखा जा रहा है. स्टाफ की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. ये हरकत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

कालिख पोतने से शहरवासी भी नाराज

वहीं, शहर के कुछ लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर इस प्रकार का विरोध किया गया है. हालांकि विरोध का ये तरीका भी ठीक नहीं है. सिविल सर्जन पद की गरिमा होती है. भले ही स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आई है. निजी नर्सिंग होम की शहर में बाढ़ जैसी आ गई है. लेकिन शांतिप्रिय तरीके से भी विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है.

TAGGED:

SHIV SENA LEADER PROTEST
SHIV SENA LEADER SURRENDER
SIDHI DISTRICT HOSPITAL
SIDHI NEWS
SIDHI CIVIL SURGEON BLACKENS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों गन्ने के बिना अधूरे हैं कार्तिक माह के व्रत त्यौहार, वेद और पुराणों में मिला जिक्र

5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर

राजगढ़ में फर्जी नोटरी सील कांड, वकील के नाम पर 5 साल से बना रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट

छतरपुर के मिट्टी के नमूनों की दुनिया में धूम, महिलाओं का आर्ट देख विधायक कलेक्टर मुग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.