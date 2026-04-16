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सेमरिया अस्पताल में डॉक्टर नदारद, मरीज की तड़पकर मौत, शव को स्कूटी पर ले गए परिजन

सेमरिया में अस्पताल से शव को स्कूटी पर ले गए परिजन ( ETV BHARAT )