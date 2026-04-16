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सेमरिया अस्पताल में डॉक्टर नदारद, मरीज की तड़पकर मौत, शव को स्कूटी पर ले गए परिजन

सीधी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदरंग तस्वीर. गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे शख्स को नहीं मिला इलाज. डेडबॉडी ले जाने एंबुलेंस भी नहीं मिली.

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सेमरिया में अस्पताल से शव को स्कूटी पर ले गए परिजन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 12:28 PM IST

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सीधी : सेमरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहद दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. सेमरिया के रहने वाले 50 वर्षीय रामसजीवन गुप्ता इलाज के अभाव में तड़पते रहे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही जिम्मेदार स्टाफ, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका.

परजिन चिल्लाते रहे, नहीं मिल सका इलाज

बुधवार रात करीब 11 बजे रामसजीवन गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल सेमरिया अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को निराशा हाथ लगी. मृतक के बेटा-बेटी मदद के लिए अस्पताल परिसर में इधर-उधर भटकते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था. इलाज के इंतजार में मरीज तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई. इसके बाद स्थिति और भी अमानवीय हो गई. परिजनों को न तो एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई और न ही शव वाहन.

सेमरिया अस्पताल में डॉक्टर नदारद, मरीज की तड़पकर मौत (ETV BHARAT)

डॉक्टर अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं

मजबूरी में परिजन अपेन परिवार सदस्य का शव स्कूटी पर बैठाकर घर ले गए. यह दृश्य पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता और लापरवाही को उजागर करता है. स्थानीय निवासी प्रभात वर्मा ने बताया "यह कोई पहली घटना नहीं है. अक्सर अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं और मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता, जिससे कई बार जान तक चली जाती है." मृतक के बेटे संजीव गुप्ता ने आरोप लगाया "घटना के समय डॉक्टर संजय पटेल की ड्यूटी थी, लेकिन वे अस्पताल में मौजूद नहीं थे."

सीएमएचओ को शिकायत का इंतजार

पीड़ित बेटे का कहना है "अस्पताल प्रशासन ने न तो इलाज की व्यवस्था की और न ही शव ले जाने के लिए कोई सुविधा दी." वहीं, डॉ. संजय पटेल ने सफाई देते हुए कहा "वे खाना खाने के लिए अपने कमरे में गए थे और उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं दी गई." सीधी जिले की सीएमएचओ डॉ. बबिता खरे का कहना है "मुझे इस घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है. अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी."

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