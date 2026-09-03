छत टपकता देख भड़के सांसद और विधायक, 5 सितंबर तक काम नहीं किया तो सस्पेंड करवा दूंगा
सीधी के सीएम राइज स्कूल में सांसद राजेश मिश्रा और विधायक कुंवर सिंह का औचक निरीक्षण, स्कूल की बदहाली देख फूटा गुस्सा. रिपोर्ट-मनोज शुक्ला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 1:44 PM IST
सीधी: स्थानीय सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम गुरुवार शाम 4 बजे मझौली जनपद पंचायत स्थित सीएम राइज स्कूल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान स्कूल में निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और भवन में कई जगहों से पानी टपकता देख विधायक का गुस्सा फूटा पड़ा. इसके बाद कुंवर सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई है.
स्कूल की बदहाली पर फूटा गुस्सा
निरीक्षण के दौरान विधायक ने देखा कि स्कूल के टीन सेड वाले भवन में बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर से बारिश का पानी टपक रहा है. इस तरह बच्चों को परेशानी में पढ़ते देखकर विधायक ने नाराजगी जताई. इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद ठेकेदार शंकर सिंह परिहार से निर्माण कार्य की जानकारी ली और निर्धारित समय में काम नहीं होने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई.
फोन पर एसडीओ को फटकार
विधायक कुंवर सिंह ने मौके से ही पीआईयू विभाग के एसडीओ एपी सिंह को फोन लगाया और स्कूल निर्माण कार्य की स्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्कूल का काम हर हाल में 5 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए.
संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी
विधायक कुंवर सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, "अगर 5 तारीख तक काम पूरा नहीं हुआ तो सस्पेंड करवा दूंगा, मेरे काम करने का तरीका तो आप जानते हो ना? मैं सरकारी अधिकारी की तरह काम नहीं करता हूं. निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं होने पर इसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
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उन्होंने ने ठेकेदार और अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए है कि अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल पूरा किया जाए. स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए. अगर 5 सितंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी.