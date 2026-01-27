ETV Bharat / state

संजय टाइगर रिजर्व में लक्ष्मी की मस्तानी चाल, मॉर्निंग सफारी करने निकले पर्यटक रोमांचित

संजय टाइगर रिजर्व की T17 लक्ष्मी बाघिन अब वयस्क हुई. शांत स्वाभाव की ये बाघिन पर्यटकों को आमतौर पर बहुत कम दिखती है.

Sanjay Tiger Reserve Safari
संजय टाइगर रिजर्व में लक्ष्मी की मस्तानी चाल ((Getty Image))
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 11:11 AM IST

सीधी : संजय टाइगर रिजर्व में मंगलवार सुबह T17 लक्ष्मी बाघिन की झलक देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अपनी पसंदीदा बाघिन को देख सफारी करने पहुंचे पर्यटक रोमांच से भर उठे. टाइगर रिजर्व की दूरी रेंज में रहने वाली T17 लक्ष्मी बाघिन पहली बार पर्यटकों को खुले में दिखाई दी.

बाघिन की यह झलक इतनी खास थी कि सफारी में शामिल पर्यटक खुशी और उत्साह से भर उठे और वीडियो बनाने लगे.

मॉर्निंग सफारी पर निकले 26 पर्यटक

संजय टाइगर रिजर्व में मॉर्निंग सफारी के दौरान बाघिन लक्ष्मी मिली (Source : Social Media)

T17 लक्ष्मी बाघिन आमतौर पर अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं निकलती और न ही लोगों को आसानी से दिखाई देती है. वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि अब तक यह बाघिन बेहद कम दिखाई देती रही है. लेकिन मंगलवार के दिन मॉर्निंग सफारी के दौरान यह ऐतिहासिक पल देखने को मिला. मॉर्निंग सफारी में करीब 26 पर्यटकों की बुकिंग थी, जो अलग-अलग रूट और क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे.

Sanjay Tiger Reserve Safari
स्वाभाव से बहुत शालीन है बाघिन लक्ष्मी (Source : Sanjay Tiger Reserve)

स्वाभाव से बहुत शालीन है बाघिन लक्ष्मी

इसी दौरान पर्यटक अनीस सिंह और उनके साथियों की गाड़ी के सामने अचानक T17 लक्ष्मी बाघिन दिखाई दी. शांत और धीमी चाल से चलते हुए वह पानी के स्रोत की ओर बढ़ रही थी. उसकी चाल में न तो आक्रामकता थी और न ही घबराहट. बस जंगल की रानी की स्वाभाविक शालीनता झलक रही थी.

पर्यटकों ने बताया कि बाघिन को सामने देखकर कुछ पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर कैमरे चालू हो गए. यह दृश्य इतना दुर्लभ था कि हर कोई इसे हमेशा के लिए सहेज लेना चाहता था.

बाघिन लक्ष्मी पर्यटकों को देख दिशा बदल लेती है

इस संबंध में संजय टाइगर रिजर्व के सीसीएफ अमित दुबे ने बताया "T17 लक्ष्मी बाघिन स्वभाव से काफी शांत है और सामान्यतः लोगों को कम दिखाई देती है. अब वह पूरी तरह से वयस्क हो चुकी है और अपने शावकों की देखभाल तथा शिकार की तलाश में कभी-कभी इधर-उधर भ्रमण करती है. यह बाघिन हिंसक नहीं है और जब भी किसी मानव गतिविधि के सामने आती है तो शांतिपूर्वक दूसरी दिशा में चली जाती है."

