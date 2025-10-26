ETV Bharat / state

संजय टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा दृश्य, बाघ-बाघिन का प्यार और गुस्सा कैमरे में कैद

सीधी के संजय टाइगर रिजर्व का रोमांचक वीडियो वायरल, बाघ-बाघिन का प्यार और टकराव देख यूजर्स रोमांचित, पर्यटक ने कैमरे में कैद किए मनमोहक दृश्य.

SIDHI TIGER TIGRESS FIGHT VIDEO
संजय टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा दृश्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 6:38 PM IST

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व का एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बाघ और बाघिन के बीच प्यार और फिर मनमुटाव की अनोखी झलक देखने को मिल रही है. वीडियो को देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बाघ अपनी मादा साथी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाघिन के गुस्से के आगे आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ता है. यह वीडियो लगभग 40 सेकंड का है. इसमें जंगल के जीवन का असली नजारा समाया हुआ है.

रूठी बाघिन की नहीं हुई पहचान

शनिवार की सुबह करीब 11 बजे यह वीडियो लोगों के मोबाइल पर धूम मचाने लगा. हालांकि वीडियो कब का है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि यह दृश्य संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भीतर का है. वीडियो में दिख रहे मेल टाइगर की पहचान T-26 के रूप में की जा रही है, जबकि बाघिन की पहचान अब तक तय नहीं हो सकी है.

बाघ-बाघिन का प्यार और गुस्सा कैमरे में कैद (ETV Bharat)

बाघ-बाघिन का रोमांचित वीडियो

स्थानीय ग्रामीण अमित श्रीवास्तव ने बताया, "यह वीडियो संजय टाइगर रिजर्व के भीतर का है. इसे देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं. बाघिन नाराज दिख रही है, जबकि बाघ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है. वीडियो के अंत में बाघिन के तेवर के सामने बाघ को पीछे हटना पड़ता है." उन्होंने कहा, "यह वीडियो न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह जंगली जीवन की प्राकृतिक भावनाओं को भी दर्शाता है."

प्रकृति की गोद में बाघ-बाघिन की मस्ती

इस वीडियो पर संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि "यह वीडियो रिजर्व क्षेत्र का ही है. हालांकि उनका कहना था कि यह वीडियो पुराना है. इसकी सही तारीख का अंदाजा लगाना कठिन है." आगे बात करते हुए सुधीर मिश्रा ने कहा, "यह दृश्य पूरी तरह प्रकृति के अनुरूप है. जैसे इंसानों के बीच भावनाएं होती हैं. वैसे ही जानवरों के अपने व्यवहार और संबंध होते हैं. यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति हर प्राणी को अपने परिवेश में ढलने और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देती है."

SANJAY TIGER RESERVE
SIDHI NEWS
SIDHI TIGER TIGRESS ROMANCE
SIDHI TOURISTS MADE TIGER VIDEO
SIDHI TIGER TIGRESS FIGHT VIDEO

