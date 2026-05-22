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जानलेवा गर्मी से टाइगर पस्त, संजर टाइगर रिजर्व में पानी के पास बाघिन मस्त

भयंकर गर्मी में पानी किनारे कूल अंदाज में दिखी T-17 बाघिन, 3 घंटे तक पर्यटकों ने किया दीदार, सीधी से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट

SIDHI SANJAY TIGER RESERVE VIDEO
संजर टाइगर रिजर्व में इस चिल मारती दिखी बाघिन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
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सीधी : मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं जानवरों का भी बुरा हाल है. ताजा तस्वीरें संजर टाइगर रिजर्व से हैं, जिसमें एक बाघिन भयंकर गर्मी में पानी किनारे चिल करती नजर आती है. ये बाघिन कोई और नहीं बल्कि इस क्षेत्र की फेमस बाघिन T-17 है. बाघिन तकरीबन 3 घंटे तक एक ही जगह पर आराम करती रही, जिससे पर्यटकों ने जी भरकर बाघिन का दीदार किया.

3 घंटे तक पानी के पास किया आराम

इस भीषण गर्मी की मार इंसानों के साथ अब जंगलों में भी साफ दिखाई देने लगी है. वहीं, भीषण लू के बीच ये बेहद खास और रोमांचक तस्वीर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को संजय टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटक जंगल के जल स्रोत के पास पहुंचे थे, तभी उनकी नजर पानी के किनारे आराम से बैठी T-17 बाघिन पर पड़ी. इस गर्मी से राहत पाने के लिए बाघिन लंबे समय तक पानी के पास शांत मुद्रा में बैठी रही.

भयंकर गर्मी में पानी किनारे कूल अंदाज में दिखी T-17 बाघिन (Etv Bharat)

खास बात यह रही है कि सामान्यतः कम दिखाई देने वाली यह बाघिन करीब तीन घंटे तक उसी स्थान पर मौजूद रही, जिससे पर्यटकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया.

भीषण गर्मी से बढ़ी टाइगर साइटिंग

भीषण गर्मी की वजह से इन दिनों जंगलों में जल स्रोतों के आसपास वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ गई हैं. ऐसे में पर्यटकों को टाइगर भी आसानी से देखने मिल रहे हैं. T-17 बाघिन का इस तरह लंबे समय तक खुले क्षेत्र में दिखाई देना वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं माना जा रहा है.

इस पूरे मामले को लेकर राजेश कन्ना टी ने जानकारी देते हुए बताया, '' गर्मी के मौसम में जंगली जानवर अक्सर पानी वाले क्षेत्रों के आसपास आ जाते हैं और लंबे समय तक वहीं रुकते हैं, ताकि उन्हें ठंडक मिल सके. इसी कारण से यह बाघिन पर्यटकों को आसानी से दिखाई दी.''

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इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बरसात की शुरुआत से पहले टाइगर रिजर्व प्रबंधन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी पर्यटक यहां जंगल सफारी करने पहुंचेंगे.

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