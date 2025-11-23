जिप्सी के सामने से शाही अंदाज में निकली बाघिन 'बचईया', सुपर मॉम की बेटी का रौब देख टूरिस्ट दंग
संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के सामने शान से चलती नजर आई बाघिन बचईया. रोमांचित पर्यटक बनाने लगे वीडियो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 5:19 PM IST
सीधी: रविवार की सुबह संजय टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों और सफारी पर निकले पर्यटकों के लिए बेहद खास रही. मॉर्निंग सफारी के दौरान पहली बार बाघिन 'बचईया', जो सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन T-28 की बेटी है, पर्यटकों के बिल्कुल नजदीक दिखाई दी. उसकी चाल, रौब और स्वाभाविक अंदाज को देखकर पर्यटक कुछ देर के लिए सांस थामकर बस देखते ही रह गए. कहा जाता है कि अगर टाइगर सफारी में बाघ दिख गया तो सफारी सफल मानी जाती है.
सड़क पर आई और सफारी वाहनों के बीच से निकली
आमतौर पर कोर क्षेत्र में विचरण करने वाली बचईया अचानक मुख्य मार्ग पर आ गई. खास बात यह रही कि वह बिना किसी घबराहट के दोनों तरफ खड़ी सफारी गाड़ियों के बीच से ऐसे गुजरी, मानो वह मानव उपस्थिति की अभ्यस्त हो. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघिन एकाएक जिप्सी के सामने आ गई.
उस दौरान बाघिन अत्यंत शांत और सहज दिखाई दी और उसकी चाल में शाही अंदाज की झलक साफ दिख रही थी. यह पहला अवसर था, जब बचईया इतनी निकटता से पर्यटकों के आमने-सामने आई हो. इस तरह आगे-आगे बाघिन को चलता देख पर्यटक काफी उत्साहित दिखे. इस तरह बाघ या बाघिन दिख जाना पर्यटकों की सफारी सफल हो जाती है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
इस रोमांचक पल को पर्यटकों ने कैमरों और मोबाइल में कैद कर लिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के वन अधिकारी राजेश कन्ना टी. ने बताया कि "बीते वर्षों में यहां बाघों की संख्या में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है. यह सुखद संकेत है कि अब बाघ मानव उपस्थिति से भयभीत नहीं हो रहे और अक्सर दिखाई देने लगे हैं. इससे वन्य पर्यटन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और लोग संजय रिजर्व को बाघ दर्शन के प्रमुख स्थान के रूप में पहचानने लगे हैं."