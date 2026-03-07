ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व में बाघ T-67 का आतंक, बाघिन के सामने शावक को मारकर खाया

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जहां रिजर्व के खतरनाक T-67 बाघ ने T-40 बाघिन के एक शावक का शिकार कर उसे खा गया. यह घटना बीते गुरुवार सुबह सफारी के दौरान सामने आई, जब जंगल भ्रमण पर गए पर्यटकों ने बाघ को शावक को खाते हुए देखा. इस दृश्य को देखकर पर्यटकों में हड़कंप मच गया और तत्काल इसकी सूचना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को दी गई, लेकिन प्रबंधन ने इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया. शनिवार सुबह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, बाघिन T-40 पिछले 3 महीनों से अपने 3 शावकों के साथ जंगल के अलग-अलग हिस्सों में रह रही थी. जहां लगातार शावक सुरक्षित थे. कई बार जंगल के बाहरी हिस्सों में बाघिन और शावक को देखा भी गया था. लेकिन गुरुवार को बाघ T-67 एक शावक का शिकार कर उसे खा गया. बाघिन शावक को नर बाघ के हमले से नहीं बचा सकी. जंगल में मौजूद लोगों के अनुसार शावक को बचाने के लिए बाघिन ने प्रयास भी किया, लेकिन T-67 के हमले के सामने उसकी कोशिशें नाकाम रही.

टेरिटरी पर कब्जे का वर्चस्व

सफारी के दौरान मौजूद पर्यटकों ने बाघ को शावक का शिकार कर उसे खाते हुए देखा तो इस घटनाक्रम की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जंगल में बाघ द्वारा शावकों का शिकार करना एक प्राकृतिक व्यवहार माना जाता है. इससे वह अपनी टेरिटरी पर कब्जा मजबूत करने की कोशिश करता है. बताया जा रहा है कि बाघ T-67 पहले भी इस क्षेत्र में दूसरे बाघों और शावकों पर हमला कर चुका है.

इस पूरे मामले में संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया, "बड़े बाघ अक्सर छोटे शावकों को मार देते हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ और बाघिन T-40 का एक शावक बाघ का शिकार बन गया."